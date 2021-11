Denunciaron por mal desempeño al fiscal Iturrioz

El abogado Gastón Bourdier, habló sobre la causa penal que pesaba sobre el comisario Juan José Ale por «incumplimiento de los deberes de funcionario público», la cual fue archivada, como así también anticipó la denuncia al fiscal Héctor Iturrioz ante el Consejo de la Magistratura por «mal desempeño».

En diálogo con División Noticias, el letrado que defiende al funcionario policial explicó que «como ejemplo de mal funcionamiento de la Justicia en nuestra provincia no es el único el de Ale, hay muchos y no solamente son los fiscales los que tienen que ser denunciados sino también jueces penales» y describió que «los vecinos y asociaciones vecinales de la jurisdicción de la Comisaría Quinta hicieron petitorios a las autoridades para que el comisario no fuera desplazado; sin embargo, así lo fue, arbitrariamente».

En el mismo sentido, Bourdier planteó que «esto último no es porque el comisario Ale haya cometido un delito, sino porque el delito lo cometió el denunciante, es decir, una falsa denuncia por parte del comisario Andrés García, que en aquél momento era jefe de la Brigada de Investigaciones» y relató que «luego, tomó conocimiento el fiscal Iturrioz de una acusación en base al artículo 248, que es incumplimiento de los deberes de funcionario público».

Al mismo tiempo, el abogado de Ale manifestó que «justamente, el área de Sumarios Internos le corrió traslado de esta denuncia hecha por García por envidia o celos al fiscal Iturrioz, y este último, siendo fiscal anticorrupción, se reconoció como íntimo amigo del denunciante y llevó adelante la causa, ‘cajoneándola’ durante un año, y cuando la jueza preguntó al Ministerio Público Fiscal si había una imputación concreta contra Ale y si había una apertura de investigación a partir de su desplazamiento preventivo, Iturrioz dijo que ‘en los próximos 10 días’ iba a acusarlo».

«Nosotros, frente a esto que pasó en octubre del año pasado, tuvimos que recusar recientemente a Iturrioz, y curiosamente él manifiesta que efectivamente es amigo del comisario García. Y tampoco es una causa competente para un fiscal anticorrupción. Finalmente, reconoció que era amigo del denunciante. No había movido la causa en un año», expuso el letrado.