Comenzó el juicio contra otro exfuncionario dasnevista por presunto caso de corrupción

Tras conocerse la resolución del Tribunal de juicio que rechazó un planteo probatorio por parte del defensor de Cristian Eguillor, prosiguió el juicio oral y público en donde se comenzaron a escuchar testimonios referidos a la maniobra que tiene al ex presidente de la obras social SEROS sentado en el banquillo de los acusados por haber cometido presuntamente el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Se cree que el contador Eguillor dispuso un aumento para un prestador de la obra social dedicado a los diagnósticos por imágenes, con domicilio en la ciudad de Trelew.

Durante este jueves declararon profesionales pertenecientes a esa empresa, empleadas del estudio contable del imputado, además de un testigo que dio cuenta acerca de cómo se resolvían esos aumentos desde la obra social cuando era conducido por Eguillor.

La audiencia marcha a buen ritmo de testigos. “Algunos de los testigos que me quedan depondrán sobre la relación que tenía el imputado con la empresa Tesla, pero quizá desista a que declaren porque con lo que hemos escuchado hasta el momento, sería sobreabundar”, dijo el fiscal general Omar Rodriguez, a cargo además de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública.

Se sospecha que Eguillor, como titular de SEROS resolvió un aumento en las prestaciones médicas que realizaba a los asociados empresa de diagnóstico por imágenes TESLA en la que el imputado era contador, además de ser amigos de algunos de sus propietarios. Actualmente su socio mayoritario es Pablo Mamet, pero la sociedad fue mutando desde el año 2017 en que se comenzó a investigar el presunto ilícito. El imputado oficiaba de contador a través de una persona que mencionó de apellido San Martín que además era dependiente suyo en SEROS. Fue uno de los testigos de la jornada de este jueves.

“Hubo una clara intención de beneficiar a esa empresa y a sus amigos y puso su interés particular por encimo del interés público. La actitud de Eguillor fue parcial, infiel y poco transparente”, dijo Rodriguez al momento de describir los hechos que intenta probar en el debate.

En la audiencia de ayer declararon el traumatólogo Juan Blasco, socio de TESLA que reconoció ser amigo de Eguillor pero que además manifestó que el imputado no recibía dádivas por parte de TESLA. Dio cuenta también de cómo se facturaba y de la necesidad de aumentos en las prestaciones a los socios de la obra social.

También declaro Rodrigo San Martín que además de ser empleado de SEROS, realizaba tareas contables en TESLA. Para el fiscal general Omar Rodriguez, son testigos importantes en el debate. San Martín dio cuenta acerca de sus funciones en TESLA y como se produjo su ingreso en SEROS en el año 2016. “Fue una decisión del directorio de SEROS”, dijo ante preguntas del defensor Ruffa. Antes el fiscal general Rodriguez le exhibió documentación relacionada con su pertenencia a la obra social.

El tribunal de enjuiciamiento estará integrado por los jueces Martín O´Conor, Alejandro De Franco e Ivana González.

La audiencia proseguirá este viernes a las 9 con algunos testimonios más para los intereses de la fiscalía y ocho más, propuestos por el defensor Federico Ruffa.