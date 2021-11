Cerveza Artesanal, llegó para quedarse

Por Karina Cecuk

Hubo un momento durante el año 2020, en que los productores de cerveza artesanal temieron por el futuro de sus empresas. Habían pasado tres meses desde que el Gobierno decretó la cuarentena como medida preventiva sanitaria, y las ventas del sector habían caído en un 90%. Las cervecerías fueron de los tantos comercios gastronómicos que debieron cerrar sus puertas y cuando los habilitaron, muchos ya no pudieron abrir, lo que impactó directamente en los productores de cerveza artesanal.

La Cerveza Artesanal se estaba poniendo de moda y en los últimos veranos previos a la pandemia se habían abierto cervecerías en todo el país. Sin embargo, el golpe fue letal. Cientos de personas se quedaron sin empleo, inversores perdieron lo que habían arriesgado, los dueños de bares no podían pagar sueldos, ni alquileres, y definitivamente dejaron de comprar a los cerveceros.

Había que buscar una nueva modalidad para vender la producción de cerveza y así evitar perecer. Muchos intentaron con líneas de crédito, pero aun con ciertos beneficios no eran accesibles para todos. Las herramientas financieras que proporcionó el gobierno llegaron tardíamente para algunos.

Las asimetrías quedaron en evidencia, el emprendedor aprendió de la peor manera, el impacto que tiene en la cadena de pago un trimestre sin ingresos.

Los productores de cerveza artesanal en Patagonia son en su mayoría pequeños emprendedores, hay quienes se han constituido en cooperativas, y muchos son emprendimientos familiares.

A pesar de todo, lograron salir adelante, apostaron al futuro, y finalmente estaban listos para salir a vender su producto a todo aquel que les quisiera comprar.

El verano pasado hubo un principio de recuperación para el sector, e incluso se abrieron nuevas bocas de expendio de cerveza artesanal en varias ciudades turísticas, ya no al ritmo de 2018-2019, pero sostenido.

Con la inminente llegada del verano, crecen las expectativas del sector, que si bien vende su producto todo el año, en la temporada estival alcanzaría una mayor rentabilidad.

La cerveza artesanal ya no es un producto de moda, es una bebida que tiene un público que la elige, por su complejidad, sabores y aromas. El desafío para los emprendedores patagónicos, es acceder a nuevas herramientas financieras y tecnológicas que les permitan consolidar sus productos, y ganar nuevos mercados. Definitivamente, la cerveza artesanal, llegó para quedarse.