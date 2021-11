Ariel López se quedó con el Festival “El Regreso”

El pasado viernes, se realizó en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en el Gimnasio Municipal N°1, el Festival de boxeo Amateur “El Regreso”.

Contó con diversos combates en el cronograma, donde se destacó el triunfo en el combate de fondo, de Ariel López frente a Maximiliano Gutiérrez por fallo unánime.

El box volvió con el triunfo de López

El festival de boxeo amateur denominado «El Regreso» se desarrolló el viernes en las instalaciones del Gimnasio Municipal N°1 con la organización de Club Boxeo Comodoro y el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes, con la destacada victoria de Ariel López en el combate de fondo.

La velada boxística de este último viernes entregó seis peleas juveniles, el semifondo entre Andrés Hernández (Team Alvarado) y el vencedor Darío Alcapan (Club Boxeo Comodoro) y la pelea de fondo con el retorno de Ariel López (Club Boxeo Comodoro) con triunfo ante Maximiliano Gutiérrez (Caleta Olivia), bajo la organización del Club de Boxeo Comodoro.

Asimismo se vivió una increíble doble caída en el enfrentamiento entre el boxeador de Km.8 Darío Romero y Valentín Figueroa (Trelew), que dejó a Romero knock out por algunos minutos. Sin embargo, la rápida atención de la doctora Alejandra Ferbari trajo tranquilidad al público presente en el Municipal N°1, quien finalmente logró la reacción del púgil que cayó ante el valletano.

Por parte del Ariel López, quien regresaba al ring tras un tiempo, logró conectar buenos impactos ante su rival santacruceño, para superarlo en los tres rounds y quedarse con un triunfo unánime que le permite seguir soñando con alcanzar el profesionalismo.

FESTIVAL «EL REGRESO» – RESULTADOS

Gustavo Martínez (ganador no unánime) vs Gonzalo Aranda

Nicolás Gutiérrez vs Elias Rojas (Trelew): empate.

Karen Vega (Caleta Olivia) (ganadora no unánime) vs Oriana Figueredo (Trelew)

Carlos Aylan (Poveda) (ganador fallo unánime) vs Brian Allamilla (Puerto Madryn)

Darío Romero (Km 8) vs Valentín Figueroa (Trelew) (ganador KO primer round)

Bruno Uribe (KO técnico a los 2:51 del primer round) vs Jonás Rodríguez

Semifondo: Andrés Hernández (Team Alvarado) vs Darío Alcapan (Club Boxeo Comodoro) ganador fallo no unánime

Ariel López (Club Boxeo Comodoro) (ganador fallo unánime) vs Maximiliano Gutiérrez (Caleta Olivia)