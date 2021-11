Alerta en los campos de Río Mayo: «Cada vez hay menos pasto y agua»

La productora de Río Mayo, Leticia Valente, habló sobre la crisis hídrica que atraviesa la zona. En diálogo con AzM Radio, advirtió que deberá reducir su ganado un 30% por la escasez de agua.

«En este tiempo el agua es más importante que nunca, porque las ovejas están con corderos y les tienen que dar leche, por lo que tienen que tomar muchísima agua», señaló.

«No ha llovido nada, es inédito: en julio no cayó ni un mílimetro de agua o nieve, fue algo nunca visto considerando que es el mes donde más precipitaciones hay. En agosto habrá caído un milímetro, y recién a fines de septiembre llovieron 12 milímetros», apuntó la productora.

Sobre esto último, Valente explicó que en su campo «tenemos hechos muchos pozos de agua y por ahora sacamos, pero a partir de diciembre o enero las vertientes bajan tanto que ya no sacan agua» y sostuvo que «además, tengo el Río Mayo que pasa por mi campo, pero no puedo usarlo para mis ovejas porque está muy bajo, ya no sirve ni de límite y no se puede utilizar ese caudal, que se debe haber reducido en un 60%».

Ante esta realidad, «tengo que ver qué hago, sobre todo reducir la carga de animales; nos queda ir rotándolos y tener menos animales, además de que, si bajan las vertientes, suministrarles nosotros agua con un carro aguatero, no nos queda otra», indicó, agregando que «tendré que reducir un 30% la cantidad de animales, actualmente tengo 2.000, comparado con otros años donde he llegado a tener 4.000, pero he tenido que ir reduciéndolos por estas cosas: cada vez hay menos pasto y agua».

«Lamentablemente se está acumulando arena y se están formando médanos», concluyó.