Trelew descentraliza el sistema de vacunación contra el Covid-19

El director asociado del Hospital Zonal de Trelew, Fernando González, y la jefa del Área Externa, Jimena Raspini, confirmaron que «el viernes será el último día que opera el vacunatorio del Gimnasio Municipal Nº 1».

También aseguró que desde la semana que viene, aunque algunos ya comenzaron con antelación, «en los Centros de Salud ya van a estar disponibles las vacunas contra el Covid-19 para toda la población, al igual que en el Vacunatorio Central», este último se encuentra ubicado en la calle Moreno e Italia.

La especialista también detalló que «las que están disponibles en los Centros de Salud son: Sinophram, Astrazeneca y Pfizer. En el Vacunatorio Central, sumado a esas, hay vacunas Sputnik».

Luego, Raspini anunció que «las carpas de vacunación en los barrios serán reemplazadas por ambulancias que irán con enfermeros a distintos barrios de la ciudad».

«Este viernes van a ir a la Escuela Nº 720 (frente a Las Mil Viviendas); y el sábado estarán la Feria de la Universidad, de 18 a 20. El que quiera vacunarse que se acerque», anticipó la jefa sanitaria.

Por su parte, González explicó que «al día de hoy está estabilizada la situación epidemiológica de la ciudad. Hay muy pocos casos, pero todavía hay, de hecho tenemos un paciente en Terapia Intensiva ventilado».

«El Plan Detectar prácticamente no tiene positivos, la ola -de contagios- ya no es tal. De todos modos no tenemos que bajar los brazos en cuanto vacunación», destacó el especialista.

Asimismo, reconoció que «tampoco hay que dejar de lado los cuidados, ya que, como lo habíamos hablando en otra ocasión, las olas comienzan en el norte y repercuten tiempo después acá. Asique si viene otra, que es muy probable que sí, tenemos que estar preparados».

«La vacunación se ha mostrado efectiva contra la variante Delta», destacó González, al tiempo que indicó que «estamos evaluando en un refuerzo de la vacunación, pero más que nada pensando en otras variantes, no tanto en la Delta que no tuvo la ola que se esperaba».

«Es de esperar que está enfermedad se transforme en una endemia, es decir que se quede instalada. Es más, seguramente suceda que en el esquema de vacunación ya esté presente la vacuna contra el Covid-19 y que vaya cambiando ya que es un virus que muta mucho», planteó.