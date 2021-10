«Tenemos que poner en funcionamiento todos los servicios nuevamente», dijo la nueva directora del Ísola

Tal como se anticipó en el diario hace unos días, la doctora Alicia Quantín asumió como nueva directora del hospital Andrés Ísola de Puerto Madryn en reemplazo de Mauricio Lucero que regreso a ocuparse de lleno a la Dirección del Área Programática Norte. En diálogo con la prensa, la odontóloga madrynense contó: «Estamos en un proceso de reorganización, de poner en funcionamiento todos los servicios nuevamente después de haber estado prácticamente cerrados, sin poder dar respuesta a la comunidad por la pandemia».

Situación difícil

El equipo de conducción quedó conformado con Quantín como directora General, la doctora María Fuenzalida es la directora Asociada y la contadora Mariana Suárez Lloyd estará a cargo de la Dirección Administrativa: «Tenemos el apoyo total de las Jefaturas de Departamentos, que se han puesto a disposición para tratar de sacar adelante esto, que va a ser muy difícil. No hay que olvidarse que estamos atravesados por un conflicto con medidas de fuerza y es muy difícil poner esto medianamente en funcionamiento».

Paciencia

De todas maneras, la flamante directora recordó que «en conflicto estuvimos siempre, quizás no tanto, pero siempre tuvimos situaciones de este tipo. Somos un servicio esencial, sabemos que tenemos que seguir trabajando, sabemos que tenemos que reclamar pero dentro de las medidas que podemos utilizar. A la comunidad no se la puede abandonar, somos un servicio totalmente necesario y le pedimos por favor a la comunidad que nos tengan un poquito de paciencia, que sepan lo que está pasando, que sepan que el trabajador de la Salud también tiene derecho a reclamar. Tenemos esta situación con una retención de servicios que es en el lugar de trabajo, la emergencia y la urgencia no se puede dejar de atender y vamos por los más necesitados»