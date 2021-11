Sancionan a productores por desviar el curso del arroyo Genoa

El intendente de Gobernador Costa, Miguel Gómez, se refirió a la sequía que atraviesa esa zona de la provincia, más precisamente en el Pozón de Menedín y aseguró que «es un pozón que históricamente íbamos y lo recorríamos y tenía un nivel de agua importante, con una profundidad de dos o tres metros, y la verdad es que no ha quedado nada. Esa es la muestra más cabal de que el río se ha desviado en su totalidad».

Así las cosas, el jefe comunal aseguró que la situación en Gobernador Costa «se va a complicar. Hoy la cisterna está llena, pero sabemos que no contar con agua en la superficie repercute en las aguas subterráneas y va a dificultar la captación para consumo humano». Ante esta situación es que Gómez denunció penalmente a un productor de la zona, pero actualmente el cauce sigue desviado: «Nosotros queríamos ver cómo accionaba el IPA y el 5 de octubre se sancionó con una multa a dos productores, pero uno no ha vuelto a modificar el cauce».

Ante esta situación, el Instituto Provincial del Agua deberá volver a multar a quienes no devuelva el arroyo a su cauce original: «Acá hablamos de dos productores que vienen así hace larga data, pero a la altura de la planta compresora de gas el IPA también identificó trabajos en el agua sin permiso».