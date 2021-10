“Ocupas” usurparon una casa apenas murió el dueño por una grave enfermedad

A solo 11 días de producido el hecho, el juez de garantías Fabio Monti dispuso la apertura de la investigación y la realización de un juicio rápido en contra de una pareja que el pasado 25 de septiembre usurpó una casa en Rawson, apenas dos días después de haber fallecido su propietario que había viajado a Misiones por una grave enfermedad que padecía. No obstante, esta decisión, existe además la posibilidad de alcanzar una salida alternativa, como podría ser la conciliación.

Los imputados son Julia Almada y Alan Epes y las víctimas son los herederos de Edgardo Guzmán, el vecino fallecido. La casa fue usurpada el pasado 25 de septiembre en horas de la tarde. Es la vivienda localizada en la calle Ocampo 164 del barrio de las 120 viviendas de Rawson. Según la investigación realizada en estos días por la Policía y los testimonios obtenidos por la Fiscalía de Rawson, para ingresar violentaron un candado y luego con los servicios de un cerrajero, cambiaron la cerradura. Además habrían aprovechado que el cuidador temporario del inmueble, es un marinero y en eso momento se hallaba embarcado. Vecinos fueron testigos de estas circunstancias.

Durante la extensa audiencia el Ministerio Público Fiscal pidió la apertura de la investigación y la realización de un juicio rápido. La argumentación estuvo a cargo del fiscal general Fernando Rivarola

La defensa de los imputados corrió por cuenta del defensor particular Osvaldo Heiber. Este último se opuso a la apertura de la investigación y que además no se daban las características legales para la realización de un juicio rápido.

Para Rivarola los planteos de Heiber son para “dilatar el proceso”. Dijo que se trató de un “hecho grave. El dueño de la casa falleció y sus familiares se enteraron por vecinos, testigos directos que vieron ingresar a un hombre y una mujer, con la fisonomía de los imputados. Luego uno de sus hijos, hizo la denuncia en calidad de legítimo heredero”.

Agregó que “usurparon la casa apenas dos días después del fallecimiento de su dueño. La propiedad de la casa está documentada. Los autores se enteraron que el dueño se había ido temporariamente a Misiones por una enfermedad que padecía y lamentablemente luego falleció. Quien estaba a cargo de la casa, el señor Gatica estaba embarcado y los imputados aprovecharon esta circunstancia para ingresar por la fuerza, cortando el candado en la reja corrediza. Luego contrataron un cerrajero para cambiar la cerradura. Adentro estaban las pertenencias de Guzmán y Gatica, además de documentación de la casa. Es un hecho de usurpación grave. Está acreditado quiénes fueron los autores del hecho. De sobra está probado que las dos imputados son los autores”, enfatizó.

También indico que “no hay ningún obstáculo para que no se realice un juicio rápido. Además se cumple con todos los requisitos legales para que en un plazo de quince días se fije fecha de audiencia oral”.

Al momento de resolver, el juez Fabio Monti dejó abierta la investigación por el delito de “usurpación” y que se esclarezca mediante un juicio rápido porque entendió –entre otros argumentos- que es de “sencilla investigación”.

Tras un cuarto intermedio, defensor y fiscal indicaron ante el Juez que entre las partes podría existir la posibilidad de una conciliación, que deberán seguir debatiendo por lo que coincidieron en realizar un cuarto intermedio hasta el viernes de la próxima semana, de ser necesario con un juez subrogante.