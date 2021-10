Luque anunció la entrega de 500 nuevos terrenos con servicios

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, anunció la incorporación, en lo que resta de la gestión, de 500 terrenos con servicios (cloaca, luz, agua, gas y cordón cuneta) en un gran trabajo de forma mancomunada con el Gobierno de la Nación. “Vamos a empezar a realizar esas obras en zona norte y dar soluciones habitacionales a sectores que pueden construir su vivienda, ya que hay otras familias carenciadas a las que tenemos la obligación de llegar. La inversión en asistencia por medio de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia es grande y se multiplicó por 12 veces por este contexto de pandemia”, expresó el jefe comunal, quien agregó que “estamos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación que nos bajaron recursos importantes para cubrir demandas de materiales y brindar la posibilidad de dar respuestas en conjunto”.

Labor en terreno

En esta línea, Luque explicó que “existe un trabajo importante desde la Subsecretaría de Hábitat de la Municipalidad, porque nos pusimos como desafío entregar cerca de 50 casas por año. Es fundamental detectar los casos urgentes, una labor de hábitat sumamente profesional que tiene que ver con lo social e ir a los barrios con mayor necesidad para identificar los casos más graves. Contenemos con la entrega de materiales el armado de módulos habitacionales de urgencia porque queremos dar una mejor calidad de vida y que tengan una casa como corresponde. No tenemos un instituto provincial de la vivienda ni somos el gobierno nacional para poder construir mil casas, pero ojalá podamos cumplir las demandas constantes”, exclamó.

Asimismoel intendente comodorense dijo que “somos una gestión que establece prioridades de dónde poner los recursos económicos genuinos para solucionar los problemas de las familias de nuestra ciudad Ver que los chicos tienen una casa con amplio espacio, habitación y un patio para disfrutar es emocionante, con un Estado que se ocupe de ellos, sintiéndonos parte de poder ayudarlos”.

Para finalizar, Luque destacó el significado de poder tener una vivienda propia: “Este es un cambio en sus vidas muy importante, cuentan con la privacidad de la familia para poder desarrollarse libremente. Implementamos el trabajo territorial para conocer las situaciones de la gente e intentar ser parte de la solución”.

Vivienda de calidad

En cuanto a las viviendas sociales que se entregaron este jueves, el mandatario local expresó su emoción y sostuvo que “estamos muy contentos junto a Clara, del barrio La Floresta, porque conocemos su historia de vida en un lugar donde nunca tuvo la posibilidad de contar con un baño, una casa cómoda para dignificar a sus ocho hijos y doce nietos”.

Por su parte, la vecina del barrio La Floresta, Clara Jaramillo se mostró muy contenta. “Tengo mucha alegría con la entrega de mi casa, muy orgullosa. Hace tiempo pedía una vivienda y no la podía tener hasta ahora que hace 60 años que vivo en el barrio”.

Por último, la vecina de Fracción XIV, Leslie Lebian, fue otra de las vecinas que recibió su vivienda. Vive con sus dos hijos que tienen discapacidad y ahora podrán contar con una casa propia y amplia: «Me entregaron el lote hace tres años y empecé al año a comprar los materiales. Me quedé en la base de la casa y fui a pedir ayuda para el baño porque tengo dos nenes con discapacidad y en hábitat me gestionaron la vivienda», explicó.

«Es muy lindo que ellos tengan su espacio propio con comodidad. Vivíamos con mi mamá y no contábamos con un dormitorio, ahora tienen su patio y deseamos agrandar más adelante si se puede, pero estoy muy feliz, finalizó.