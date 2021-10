La producción de petróleo es la más alta en cinco años

El crecimiento de la producción petrolera sigue en alza mes a mes y en septiembre marcó un nuevo crecimiento y se estima que para octubre la producción total de petróleo alcance los 545 mil barriles diarios, números que no se obtienen desde 2014.

El secretario de Energía, Darío Martínez expresó que “hemos recuperado la actividad, frenando el declino que venía sufriendo los últimos años y ahora estamos logrando niveles de producción récord. Todos los meses tenemos crecimiento de producción, tanto en gas como en petróleo, y es producto de la decisión del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que nos mandatan a seguir impulsando el sector”.

La producción total de petróleo superó en un 2,8% a la de agosto y en un 11% al mismo mes del año pasado, alcanzando los 533 mil barriles aproximados por día. El petróleo no convencional también creció: durante septiembre se produjo un 9.5% más que en agosto, y un 53.2% más en comparación con septiembre del 2020.

“Esto es una gran noticia, para la industria, pero también para los trabajadores, para las pymes que se suman a la cadena de valor. El aumento de producción permite generar un círculo virtuoso que es muy bueno para el país federal que queremos, porque a la vez que ahorramos divisas, las provincias productoras reciben más regalías” agregó el secretario de Energía.

La producción total de petróleo ya supera los valores pre pandemia en un 1.1%, mientras que la producción de petróleo no convencional supero esos valores en un 43%.