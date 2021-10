«La demanda de vivienda supera ampliamente a la oferta», aseguró Etchepareborda

Un grupo de mujeres se mantuvo toda la noche en las puertas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de Rawson, en reclamo de alguna respuesta en cuanto a su necesidad habitacional. Se trata de personas con diversos inconvenientes: una de ellas tiene un hijo discapacitado, otra se encentra inscripta en el Instituto hace 16 años, es viuda y tiene tres hijos. Esta mañana, las vecinas fueron recibidas por el director de Viviendas Sociales del organismo provincial, Jorge Etchepareborda, quien luego dialogó con Azul Media: «Yo siempre voy a repetir hasta el cansancio que hay que escuchar a la gente, pero también es cierto que la gente no solo quiere el diálogo sino que busca satisfacer su demanda y la demanda concreta es la vivienda».

El funcionario aseguró que «comparando con la alta demanda que tenemos en la ciudad de Rawson, hablamos de 64 casas para 2019 inscriptos, hace que sea imposible dejar conforme a todos. No obstante, estamos tratando de llevar adelante este nuevo sistema donde se apunta a ser lo más transparente».

Prioridades

En cuanto a estos casos en particular, Etchepareborda contó que «se trata de familias que tienen un integrante con discapacidad severa en algunos casos y, obviamente, ellos reclaman ser considerados como prioritarios. La lista de prioritarios se confeccionó en base a las evaluaciones sociales, en las que estaban también estas familias y no contempla solo los casos de discapacidad, sino también otro tipo de situaciones que el IPV viene tratando».

Finalmente, el funcionario mencionó que los casos de estas personas «los teníamos muy considerados, pero lamentablemente no se pudo hacer un listado más completo porque también se le dio prioridad a las personas que tenían alto puntaje y antigüedad».