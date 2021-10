Infantino culminó su gira sudamericana en Buenos Aires

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó esta semana nuestro país y precisamente se reunió con sus pares de la AFA, liderados por Claudio “Chiqui” Tapia.

El mandamás del ente futbolero mundial, habló en conferencia de prensa y se refirió a diversos temas, como ser la posibilidad de la organización de un Mundial cada dos años.

El presidente de la FIFA en AFA

Tras recorrer las instalaciones, principalmente aquellas realizadas con Fondos FIFA (Gimnasio de Futsal y Anexo, cancha de fútbol playa, cancha de césped sintético, etc) del Predio de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza, Gianni Infantino culminó su gira sudamericana.

Habló en conferencia de prensa, junto a Claudio «Chiqui» Tapia, donde defendió la idea de un Mundial cada dos años y habló sobre las posibilidades de Sudamérica para organizarlo.

La gran misión es fortalecer su imagen en la política mundial y buscar adhesiones a la modificación del calendario internacional, que incluye el proyecto de jugar un Mundial cada dos años: “Las ventajas me parecen muy claras. Es más competición de alto nivel, más posibilidad de dar esperanza y emoción al mundo y más esperanza de dar al mundo la posibilidad de hacer un mundial”, confesó.

Por otro lado, argumentó que “cuando se decidió que el Mundial sea cada 4 años había 40 equipos, ahora somos 211”, reforzando la opinión que tiene respecto a esta modificación en particular. A su vez, agregó: “Hoy un jugador como Messi viaja 400.000 km. Un jugador europeo del mismo nivel viaja 40.000 km. Casi diez veces menos. Así cuando llegas al Mundial en junio tenés jugadores más cansados”.

Asimismo, reconoció que hay gente que está a favor «como Scaloni», el entrenador de la Selección Argentina, pero también «hay quienes están en contra». Ante esto, propuso el interrogante: «la cuestión es qué podemos hacer para mejorar el fútbol».

Cabe recordar que en mayo de este año, FIFA aprobó la propuesta de discutir el proyecto de un Mundial cada dos años, en el marco del 71º Congreso. Esta idea se maneja desde marzo, y fue Arsene Wenger, actual director de desarrollo del organismo rector del fútbol, quien reveló la posibilidad de organizar cada dos años la Copa del Mundo.

A fines de septiembre, FIFA inició la ronda de consultas virtuales con todos los actores involucrados en el fútbol respecto del armado del nuevo calendario internacional a partir de 2026, que incluye Mundiales cada dos años, e intercalados entre masculino y femenino.

Esta propuesta generó voces opositoras entre las que se encuentran UEFA, CONMEBOL, el Foro Mundial de las Ligas, el fútbol argentino, la Asociación de Clubes de Europa y el Sindicato de futbolistas (FIFPRO). En tanto, una de las pocas organizaciones que manifestaron su postura a favor fue la Confederación Africana.

Es por esto que Gianni Infantino decidió realizar una gira exprés por Sudamérica: el tour comenzó en Colombia y siguió por Venezuela, Ecuador, Chile y finalizó hoy en Argentina. Entre las posturas demarcadas en los distintos países, se destaca la venezolana, quien podría inclinarse a favor del proyecto de los Mundiales cada dos años, dado que, de esta manera, la Vinotinto podría clasificar a su primera Copa del Mundo.

En Sudamérica como sede

Sobre la posibilidad de que el continente albergue a la máxima competición de Selecciones en el mundo, Infantino aseveró que “se vive el fútbol de una manera increíble. Sería fantástico pensar en un Mundial en Sudamérica”.

La máxima autoridad de FIFA entendió aprobar la celebración de la Copa del Mundo año por medio «podría favorecer a que más países puedan organizarla» y no esperar «hasta 24 años» en virtud de la alternancia continental que supone el esquema actual.

Al respecto, el presidente de AFA le recordó a Infantino que «desde CONMEBOL se ha comenzado a trabajar» para el proyecto de organizar la Copa del Mundo 2030, a 100 años de la primera en Uruguay, con una candidatura conjunta entre ese país, Argentina, Paraguay y Chile.

«En Argentina, la dirigencia deportiva ha comenzado a saldar una deuda que tiene que ver con mejorar la infraestructura de nuestros estadios», dijo al recordar las obras como las de Estudiantes de La Plata, River Plate y el Madre de Ciudades en Santiago del Estero.

«Es un caso que está pendiente en la Comisión Disciplinaria de la FIFA y el presidente de la FIFA no puede, no tiene y no va a intervenir. Los organismos son independientes y deciden en base a las reglas», manifestó Infantino en conferencia de prensa.