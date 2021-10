Francia puso en la Lista Verde a los turistas de Argentina

El gobierno francés agregó a la Argentina a su “lista verde”, motivo por el cual los viajeros podrán ingresar sin cumplir con una cuarentena. De esta manera, consideró al país como uno de los “territorios en los que no se observa una circulación activa del virus y no se han identificado variantes preocupantes”.

Las autoridades del país europeo habían instaurado un sistema para frenar la propagación del virus, a través del cual catalogaba a los países en zonas verdes, naranjas y rojas. Así, para los del primer grupo no hay restricciones siempre y cuando estén inmunizados con, al menos, una dosis. “Si cuenta con una vacuna de la EMA, entra con su certificado. Si no, debe presentar test PCR negativo”, expresaron.