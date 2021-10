Fin de semana XXL: Los turistas gastaron más de 17 mil millones de pesos

El fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural movilizó un 55% más de visitantes que en 2019 sin pandemia que gastaron en forma directa 17.718, 5 millones de pesos, informó este domingo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“En total se movilizaron 1.650.000 turistas, 55,7% más que en el mismo fin de semana largo de 2019”, señaló CAME.

La entidad indicó que durante el fin de semana largo el gasto diario fue “de $2.700 cada uno y la “estadía media de 3,3 días” y que “los turistas gastaron $14.701,5 millones en forma directa, 334,5% más que en 2019”.

Completaron el fin de semana «2.623.500 excursionistas, que se desplazaron de una ciudad a otra a pasar el día”, y “con un gasto promedio de $1.150 per cápita, se estima que gastaron $3.017 millones en forma directa”.

Agregó que “el aumento se explica tanto por la necesidad de viajar de las familias luego de tanto tiempo en confinamiento, como porque este año el feriado tuvo un día más”.

Reactivación

El ministro de Turismo, Matías Lammens, había destacado en diálogo con Télam que «es una satisfacción enorme ver tantas argentinas y argentinos viajando por todo el país, con niveles muy superiores a la prepandemia, fundamental para seguir la reactivación de nuestras economías regionales”.

«En el momento más difícil, hicimos un esfuerzo enorme para que el sector siga de pie. Datos alentadores como los de este fin de semana largo, el retorno del turismo receptivo y el impulso de PreViaje, que ya superó el millón de inscriptos nos permiten ilusionarnos con una temporada de verano histórica», había dicho.

Chubut con ocupación plena

Según los datos de CAME, nueve provincias tuvieron ocupación plena: Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Salta, San Luis, Chubut, Catamarca, Jujuy y Corrientes, mientras que los principales destinos fueron: Bariloche, Iguazú, Mar del Plata, Villa Gesell, Ushuaia, Calafate, Salta, Villa Carlos Paz, Mendoza, Puerto Madryn, el Partido de la Costa, San Martín de los Andes, San Salvador de Jujuy, y Gualeguaych.

Movimiento turístico

Durante todo el fin de semana largo se movilizaron más de 4.250.000 turistas y excursionistas a lo largo y ancho del país. Tal lo anticipado en la edición de este domingo de El Diario, se trata del movimiento turístico para este fin de semana largo de octubre más importante de la última década.

El programa PreViaje, del Ministerio de Turismo y Deportes, superó el millón de beneficiarios y beneficiarias en su segunda edición.

En sólo tres semanas, ya se ingresaron comprobantes por más de $17 mil millones, lo que representa un 70% más que el total de facturación en 2020.

El 50% corresponde a agencias de viajes, el 32,8% a alojamientos y el 14,3% a líneas aéreas. Además, más del 62% del valor de las facturas ingresadas se vincula con viajes en noviembre.

Vuelos

El jueves 7 de octubre hubo 177 vuelos y el viernes 8, otros 194 vuelos de cabotaje entre todas las líneas que operan en el país. Solo por Aerolíneas Argentinas, 54 mil personas compraron su ticket aéreo para distintos destinos nacionales con partidas previstas entre jueves y sábado.