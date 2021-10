El Municipio de Rawson concesionó el transporte urbano a Ceferino por seis meses

El secretario de Gobierno, Educación y Coordinación de Gabinete, Miguel Larrauri presentó este lunes las nuevas unidades de la Empresa Ceferino frente a la Municipalidad de Rawson, las mismas serán utilizadas para el transporte urbano de la ciudad.

Al respecto, el funcionario municipal indicó que “presentamos las unidades de la nueva empresa Ceferino, contamos con el inconveniente de la empresa saliente Bahía que no le quiere dar la baja a los choferes y por consiguiente la empresa Ceferino no los puede dar de alta, así que este es el inconveniente que tenemos hoy” agregando que “quisimos presentar los colectivos de Ceferino para que la sociedad de Rawson sepa que los colectivos están y que sólo falta que la empresa Bahía les pueda dar de baja a los chóferes, es un capricho como para dilatar la cuestión, están poniendo palos en la rueda”.

Larrauri indicó que la solución “lo analizaremos con la cuestión legal, vemos si lo solucionamos con el sindicato, los chóferes y vemos si lo podemos resolver entre hoy y mañana” asegurando que “todo está para funcionar, donde se destrabe esta cuestión de que Bahía le dé de baja a sus empleados, el funcionamiento se da rápidamente”.

También destacó la “buena predisposición de la empresa Ceferino que mientras haga el correspondiente trámite administrativo con SUBE seguramente una semana o dos funcionará gratis”.

El secretario afirmó que “son ocho unidades” y que “tenemos un contrato por seis meses y el año que viene haremos el llamado a licitación como corresponde”, finalizó.

El dirigente de la UTA, Samuel Alarcón se mostró preocupado por la situación de los trabajadores, señalando que “nos queda un mes en stand by que es la cuestión salarial que es el mes de septiembre” agregando que “nosotros no queremos estar en el medio de trabas de ningún tipo, queremos clarificar la situación y hoy por hoy los trabajadores no están en condiciones de dejar un mes sin cobrar”.

Alarcón reconoció que en contacto “con la empresa Bahía han manifestado no hacerse cargo de las cuestiones salariales, se lo planteamos al Ejecutivo municipal y si bien con la nueva empresa tenemos buen diálogo, ellos tampoco se pueden hacer cargo de algo que no les corresponde” señalando que “nosotros queremos que los trabajadores cobren el salario de septiembre y en horas poder prestar el servicio”.