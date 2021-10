Diputados aprobaron la prórroga de la Ley Ovina

Finalmente y tras varios meses de vencida la denominada «Ley Ovina», el Congreso de la Nación aprobó la prórroga de la normativa, una herramienta que permitiría mejorar la situación de los productores en un contexto de crisis económica y pandemia. Fueron 182 los votos positivos y 2 los negativos.

Al respecto, el diputado nacional Gustavo Menna sostuvo que «esta prórroga, pese al compromiso declamado con los productores ganaderos, llega cuando la Ley está vencida» y recordó que «vale aclarar, a raíz de ciertas expresiones, que no es cierto que le debamos esta ley al ex presidente Néstor Kirchner ya que se aprobó el 8 de abril de 2001, no era Presidente en ese momento».

«Cierran campos y se abandonan»

Asimismo, el legislador apuntó que «este régimen venció en abril de este año sin que hubiese una disposición a ir en auxilio de todos los productores; será por prejuicio hacia el campo o por desinterés» y puso en valor que «es una ley particularmente importante para la Patagonia, donde la actividad tiene una incidencia territorial; no es cierto el diagnóstico de que ‘la actividad está floreciente’, los campos se están cerrando y abandonando, por eso es incomprensible que se haya tardado tantos meses en aprobar esta ley».



Valor agregado

En junio de 2020 «presentamos el primer proyecto de Ley pidiendo la prórroga de la Ley Ovina», recordó Menna, añadiendo que «es sumamente importante sostener esta actividad porque se hace en condiciones adversas, genera divisas para el país y valor agregado, además de que tiene un rol estratégico para sostener la ruralidad».