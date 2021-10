Corrupción: tres de los imputados deberán cumplir condena de prisión efectiva

Los ex funcionarios públicos Diego Correa, Marcelo Suárez y Diego Luters, deberán cumplir la condena con prisión efectiva tras ser hallados culpables de diversos delitos, con distintos grados de responsabilidad, en la causa de corrupción denominada “emergencia climática” en donde se probó que se armaron expedientes falsos para defraudar al Estado provincial. Mientras que los otros seis imputados también condenados, purgarán penas de carácter condicional y deberán pagar multas económicas.

Los hechos ocurrieron entre marzo y abril del año 2017 cuando los habitantes de Comodoro Rivadavia y otras localidades del interior provincial atravesaron difíciles situaciones a raíz de condiciones climáticas adversas, y desde el Estado provincial se dispuso de ayuda que sirvió de marco para que se cometan los ilícitos investigados.

Acompañado por sus pares Jorge Novarino y Fabio Monti, fue el juez Miguel Caviglia que dio lectura a la sentencia. Tras deliberar, el tribunal dictó el siguiente fallo: condenar a Diego Correa, a la pena de cuatro años y medio de prisión. Fue ex secretario privado del ex gobernador Mario Das Neves, fue hallado culpable por defraudación a la administración pública en la modalidad de delito continuado (diecisiete hechos consumados y catorce tentados).

En tanto, condenaron a Diego Luthers, a la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetúa. Integraba la Unidad Gobernador en carácter de secretario de Correa, fue hallado culpable por defraudación a la administración pública en la modalidad de delito continuado (diecisiete hechos consumados y catorce tentados)

También condenaron a Marcelo Suarez, a la pena de tres años y seis meses de prisión además de inhabilitación perpetua. Ex integrante del Ministerio de Familia. Quien fue hallado culpable por defraudación en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta en la modalidad de delito continuado diecisiete hechos consumados y catorce tentados

Por otro lado, condenaron a Gisela Barale, a la pena de tres años de prisión condicional. Estaba a cargo del depósito del Ministerio de Familia, fue hallada culpable por Defraudación en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta en la modalidad de delito continuado doce hechos consumados y catorce tentados

Además, a Leticia Huichaqueo le fijaron la pena de dos años de prisión condicional. Era ministro de Familia durante los hechos investigados. Fue hallada culpable por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta en la modalidad de delito continuado (dos hechos tentados)

Finalmente, las condenas contra los empresarios y comerciantes fueron de prisión de carácter condicional.