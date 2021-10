Comité para la Prevención de la Tortura releva los centros de detención en Chubut

Este miércoles se llevó adelante un encuentro de trabajo con parte del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que se encuentra monitoreando lugares de detención y espacios con usuarios de salud mental y alojamiento de jóvenes en la provincia.

El encuentro se desarrolló en la Sala de Situación de Casa de Gobierno donde participaron la subsecretaria de Derechos Humanos, Carla Sánchez Galindo, en representación del ministro de Gobierno y Justicia, José María Grazzini, el diputado provincial Juan Pais; el director general de Políticas Penitenciarias, José Chávez; los comisionados Ricardo Nioi y Rocío Almada Alfonsín, además de la directora de Mecanismos Locales, Silvina Irrazábal, del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.

Al término del encuentro, Sánchez Galindo, indicó que “la comitiva se encuentra monitoreando los lugares de detención y espacios con usuarios de salud mental y alojamiento de jóvenes. Ellos tienen planificado poner en agenda algo pendiente que tiene la provincia, que es la creación de un Mecanismo Provincial, y en este sentido venimos trabajando”.

“El año pasado el diputado Pais presentó un proyecto que está en la comisión de Derechos Humanos y Género, donde hicimos las recomendaciones de acuerdo al marco jurídico internacional en articulación con el Comité Nacional y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación”, completó la funcionaria.

“La intención de la provincia es firmar un convenio marco de asistencia técnica en acciones que contribuyan a prevenir la tortura en la Argentina de acuerdo a la Ley Nacional Nº 26.827, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su Protocolo Facultativo, y en el desarrollo y coordinación de acciones concernientes a la prevención y atención de situaciones de violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad estatales; así como la resolución pacífica de conflictos en los lugares de encierro”, explicó la subsecretaria.

Asimismo, añadió que “otro de los ejes, es la necesidad de contar con un Servicio Penitenciario Provincial, que es algo que no tenemos, pero en lo que se está trabajando. La intención del mecanismo provincial es prevenir la violencia institucional y en ese sentido hay un compromiso de llevarlo a cabo”.

Es un organismo estatal independiente para la prevención de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de las personas privadas de libertad en cualquier institución pública, privada o mixta, creado por Ley Nro. 26.827 en cumplimiento del mandato del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas y Degradantes de la ONU (OPCAT), y actúa como órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

En el marco de su mandato, el CNPT promueve la creación o designación de mecanismos locales en todo el país según los estándares establecidos en la ley nacional (cfr. arts. 5 inc. D y 7 inc. K Ley 26.827). La misma establece que deberán crearse Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.