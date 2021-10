Brasil y Argentina trabajarán en conjunto para producir vacunas contra el COVID-19

Los ministros argentinos de Salud, Carla Vizzotti y Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus y el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), Fernando Peirano, mantuvieron una reunión hoy en modo virtual con autoridades del área de Salud y Ciencia y Tecnología de la República Federativa del Brasil a fin de intercambiar información acerca de la investigación, desarrollo y producción de vacunas contra el COVID-19; la estrategia para favorecer el acceso a las vacunas y la experiencia de Bio-Manguinhos/Fiocruz en la producción pública de vacunas. Todo esto en el marco de la decisión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de que Argentina y Brasil desarrollen y fabriquen vacunas contra COVID-19 con tecnología de ARN mensajero para toda América Latina y el Caribe.

Ampliar la capacidad de producción

En lo que fue el inicio de las conversaciones se acordó fortalecer el trabajo conjunto entre los ministerios de ambos países a fin de tener una respuesta regional al COVID-19 y que Argentina y Brasil puedan ampliar las capacidades productivas y fortalecer una cadena de valor en la región para aumentar el acceso y la independencia tecnológica a las vacunas, en especial para emergencias de salud pública como la pandemia de COVID-19. Se acordó además que el próximo encuentro será el día 9 de noviembre en la ciudad de Río de Janeiro.

En ese marco Vizzotti sostuvo que: “Esta mesa con los ministerios de Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y Desarrollo Productivo y la Agencia I+D+i busca además de la articulación con el sector privado poder avanzar en el camino hacia una producción pública de vacunas que contemple tanto la investigación y el desarrollo como la producción. Además, subrayó la importancia de la colaboración entre Argentina y Brasil para favorecer el acceso de nuestra región a la vacuna contra la COVID-19. “Hasta que todos los países no accedan a la vacuna no vamos a dar vuelta la página de la pandemia”, agregó.

Para Filmus la elección de la OPS: «es un reconocimiento al esfuerzo de los y las científicas argentinas”, que además tiene «en los barbijos y kits del CONICET dos productos que son exportados actualmente». “Desde el Ministerio, y a través de la agencia de I+D, estamos financiando cuatro proyectos de vacunas enteramente nacionales. Seguramente, verán la luz a finales del 2022, y a principios del 2023. La integración, la articulación del trabajo y la sumatoria de fuerzas entre Argentina y Brasil generaría mayores condiciones de soberanía sanitaria en los países en vías de desarrollo de la región, los cuales ya no dependerían de los Estados centrales para definir sus políticas de vacunación de la población”, remarcó el ministro.

En tanto Peirano detalló las diferentes estrategias que lleva adelante la Argentina respecto al acceso a vacunas para el SARS-CoV-2. Explicó que el país trabajó tanto en la compra de vacunas como en su producción local de las vacunas de AstraZeneca y Sputnik V a través de los laboratorios Mabxience y Richmond respectivamente, pero que también el país ha encarado el desafío de diseñar y desarrollar sus propias vacunas.

Nuevo centro de producción

Las autoridades brasileñas propusieron avanzar en el desarrollo de actores públicos o privados que puedan producir vacunas basadas en la tecnología de ARN mensajero. Para esto propusieron generar centros de transferencia tecnológica, la instalación de plantas piloto a partir de la construcción de esquemas de transferencia tecnológica. Desde el Bio-Manguinhos expresaron su interés en que se instale en América Latina de un centro de producción de vacunas de ARN mensajero para facilitar la llegada de vacunas de este tipo a países de bajos y medianos ingresos y para COVAX, el mecanismo de distribución internacional de la OMS que busca garantizar el acceso equitativo a las vacunas contra el coronavirus.

Un grupo de expertos independientes eligió a centros de ambos países entre la treintena de interesados en participar en una plataforma regional lanzada en agosto por la OPS con la meta de reducir la dependencia de medicamentos, vacunas e insumos médicos producidos fuera de la región. Con esto, la OPS busca ampliar las capacidades productivas y fortalecer una cadena de valor en la región para aumentar el acceso y la independencia tecnológica de las Américas a las vacunas, en especial para emergencias de salud pública como la pandemia de COVID-19.

Por parte de la Argentina participaron, además: el director de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”, Pascual Fidelio; el Subsecretarío de Atención a los Sistemas y Atención Primaria, Gastón Morán; la directora nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud de la Nación, Carla Moretti, y la presidenta de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, Ana Lía Allemand.

En tanto que las autoridades brasileñas que asistieron al encuentro binacional fueron el secretario ejecutivo del Ministerio de Salud, Rodrigo Cruz; el secretario de Ciencia, Tecnología, Innovación e Insumos Estratégicos de Salud del Ministerio de Salud, Helio Angotti Neto; el vicepresidente dGestión y Desenvolvimiento Institucional de la Fiocruz, Mario Santos Moreira; el coordinador adjunto del Centro de Relaciones Internacionales en Salud – CRIS/Fiocruz, Pedro Burger; el director del Instituto de Tecnología e Inmunobiológicos de Bio-Manguinhos, Mauricio Zuma; el vicedirector de Desenvolvimiento Tecnológico de Bio-Manguinhos, Sotiris Missailidis, y la gerente del Laboratório de Tecnologia en Anticuerpos Monoclonales de Bio-Manguinhos, Patrícia Cristina da Costa Neves.