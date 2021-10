Agrupaciones mapuches amenazan con formar “nuevos grupos de resistencia”

Agrupaciones que se autodenominan mapuches, a pesar de no tener el reconocimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), invitaron a la rebelión para avanzar con su plan de recuperación de territorios para poder desarrollar su “vida mapuche”.

El Movimiento Autónomo Mapuche (MAP) del Puel Mapu, que involucra a las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut, invitó a formar nuevos grupos de resistencia y confrontación para defender sus intereses, vinculados a la recuperación de tierras que ellos consideran “ancestrales”.

El sector aglomera a las principales agrupaciones que se identifican con los pueblos originarios, entre los que se encuentra la violenta Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que la semana pasada se adjudicó un ataque terrorista al campamento de Vialidad Provincial en Bariloche, a pocos kilómetros del centro invernal Catedral.

El MAP tiene como eje fundacional la recuperación de todo el “territorio ancestral” de la región patagónica. “Que vuelvan a nuestras manos todas las tierras robadas por los wingka ladrones, las que en su conjunto forman el Territorio Ancestral Mapuche”, amenazaron, y describieron las tierras productivas que hoy están en poder del “ricaje”, que conforman la oligarquía criolla, los terratenientes, las sociedades rurales y empresas extranjeras multinacionales.

En nuestro territorio “liberado”, indica el Movimiento, “lograremos el ejercicio pleno de nuestros derechos naturales e históricos, además del acceso a la vivienda, alimento, a la salud, a la educación propia y a la defensa de los mismos desde la Unidad, la fraternidad y la hermandad histórica de nuestra nación mapuche”.

El MAP alienta la formación de grupos de resistencia. Buscan construir grupos en las comunidades y zonas rurales para defender sus intereses y conquistas, “tanto para acabar con el latifundio como para echar a las empresas contaminantes (petroleras, mineras, hidroeléctricas) defendiéndonos entre nosotros como Pueblo, de todas las formas posibles”.

Cuesta del Ternero

El sábado pasado, integrantes de la comunidad Lof Quemquentreu realizaron un nuevo corte de la ruta nacional 40, cerca del cruce con la provincial 6, para difundir la lucha que mantiene desde hace varias semanas en el paraje Cuesta del Ternero, tras ocupar un predio que le pertenece a un productor de la zona, Rolando Rocco.

Tras la restitución del predio a Rocco, dispuesta por la Justicia, integrantes de la misma agrupación volvieron a ingresar y hasta ahora sostienen la ocupación, con una fuerte custodia por parte de la Policía de Río Negro. La Justicia negó la posibilidad de realizar un cordón sanitario para ingresar alimento al predio en litigio, medida que fue cuestionada por los encapuchados. El magistrado Ricardo Calcagno fue contundente: “Nadie les impide salir a buscar víveres”.

El grupo anunció que seguirá con su plan de lucha “hasta entregar la vida, si fuera necesario”. El ataque de la RAM al campamento provincial de Vialidad fue, de acuerdo a lo que ellos mismos afirmaron, en acompañamiento a la lof Quemquentreu: “Estamos muy fortalecidos a pesar de la situación de estos días”, afirmaron.

En un mensaje que publicaron a través de las redes sociales explicaron que “no es una carta de lamentos, es una invitación a la rebelión y recuperación de territorios para que podamos desarrollar nuestra vida mapuche”.

A pesar de admitir el acompañamiento de otras agrupaciones mapuches, la lof Quemquentreu asegura que no pertenece “a ninguna agrupación mapuche” y sostiene que es “una Nación gloriosa, que posee autonomía y no responde a directivas de ninguna organización”.

A pesar del acompañamiento de la RAM, sostiene que no tiene vínculo con el grupo e incluso tampoco con el Movimiento Autónomo Mapuche. La lof Quemquentreu “es autónoma y toma sus propias decisiones” e incita a violencia al convocar a levantarse “sin importar las formas”.

Mapuches

El incendio intencional de una oficina de informes turísticos que aún no había sido inaugurada y el episodio en dependencias de Validad Provincial fueron los últimos hechos vinculados a la violencia mapuche. La adjudicación por parte de la RAM del último de los episodios despertó malestar en otras agrupaciones de pueblos originarios que pidieron disculpas “a la comunidad en nombre del pueblo mapuche, que desaprueba este tipo de actos que nos ensucian a todos”.

El lonko de la comunidad mapuche Tequel Mapu de El Bolsón, Alejandro Huenchupán, repudió los hechos vandálicos de las oficinas de informes y la ocupación violenta del poblador en el paraje Cuesta del Ternero. “Quiero expresar mi más profundo repudio a este tipo de formas utilizadas para conseguir un objetivo que puede ser válido o no. Nuestros logros, que han sido muchos a lo largo de los años, siempre los conseguimos por la vía del diálogo y el respeto, como corresponde”.

La comunidad sí cuenta con personería jurídica y está reconocida por el INAI. “Desconozco a la Lof Quemquentreu y a sus miembros, y les exijo que dejen de aprovecharse de la historia y sufrimiento de nuestro pueblo para satisfacer ambiciones personales, perjudicando la imagen de todos nuestros hermanos mapuches de la región”.

En el comunicado, que firma Huenchupán, rechazó “fuertemente el uso de la violencia con la que un pequeño grupo de personas viene aterrorizando a la población en los últimos años”.