Tener al menos una dosis de vacuna, el requisito para entrar a la cancha

Este jueves en la tarde, a cargo de autoridades nacionales, se brindó la conferencia de prensa en la que se anunció oficialmente el regreso del público a los eventos masivos y precisamente al futbol, como así también los protocolos a seguir por parte de los asistentes y las instituciones.

De esta forma, la presentación de certificado de vacunación con al menos una dosis de vacuna contra el COVID-19, es el requisito clave para quienes deseen volver a la cancha a alentar a sus equipos. En Puerto Madryn, “El Depo” ya vende entradas y Guillermo Brown abriría boleterías este viernes en la tarde.

Los vacunados con el menos una dosis, podrán ingresar al Estadio

En conferencia de prensa, este jueves, autoridades del gobierno nacional de Salud, Turismo, Seguridad más el Jefe de Gabinete de Ministros, brindaron detalles de los protocolos a seguir por parte de los simpatizantes como así también por las instituciones para permitir el ingreso de público a los eventos masivos, específicamente en cuanto al futbol.

De esta forma, quedó confirmado que el requisito más importante que deberán cumplir los asistentes, será contar con al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 para los mayores de 18 años; demostrándose esto con la presentación de su certificado de vacunación.

De la conferencia, formaron parte el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

Los clubes contarán con un aforo de hasta 50% de la capacidad de su estadio y que será una medida extensiva a todas las categorías del fútbol argentino; esto apegándose al DNU que contempla esta normativa para eventos masivos al aire libre para más de 1.000 personas.

«Los requisitos van a ser tener al menos una dosis de una vacuna para personas mayores de 18 años. Menores de esa edad no necesitarán certificación», informó Vizzotti; mientras que la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom, amplió por su parte que “se va a disponibilizar la tramitación de los permisos. Menores de 18 años pueden ingresar con la portación de entrada, credencial o carnet. Mayores de 18 tienen que tramitar este permiso para eventos masivos, van a declarar sus datos personales, que ya recibieron al menos una dosis. En ese momento, el sistema valida en forma automática si esa persona recibió al menos una dosis. De ser así, se genera el permiso de circulación y queda vinculado con la APP Cuidar».

De esta forma, los simpatizantes o público en general interesado en asistir a la cancha, deberán tramitar el permiso para ingresar al estadio a través del link https://www.argentina.gob.ar/volvemos.

Una vez ingresados a ese link, deberán responder por tenencia de DNI, mayoría de 18 años y aplicación de vacuna contra el coronavirus en el país, completando luego con datos personales validando la vacunación con el registro del Ministerio de Salud de la Nación. Si no se encuentra registrada la vacuna, no podrás tramitar el Certificado.

Ese Certificado se podrá visualizar posteriormente en la APP Cuidar luego de 2/4 horas de su tramitación. Si tenés más de un certificado, desplegá la lista y visualizá la pantalla de acceso a eventos masivos.

Quienes no estén vacunados, no estarán autorizados a ingresar al Estadio.

En Puerto Madryn, con enorme expectativa

Ante la apertura de los Estadios para el ingreso del público, este jueves comenzó la venta de entradas para los socios del Club Social y Deportivo Madryn que deseen presenciar el cotejo del próximo domingo frente a Olimpo de Bahía Blanca a jugarse en el Estadio “Abel Sastre” por la 26° Fecha del Torneo Federal A.

En tanto, en el caso de Guillermo Brown, que milita en la Primera Nacional, la institución planea anunciar la venta de entradas este viernes en la mañana; estimándose que podrán adquirirse en la tarde para continuar en la jornada del sábado por la mañana hasta horas previas al partido de ese día ante Tristán Suarez, pautado para las 16 horas.

De esta forma, atento a las recomendaciones de la AFA el Club Social y Atlético Guillermo Brown fijó los precios en 800, 400 y 200 pesos.

Asimismo, atendiendo la crisis económica del país se lanza la campaña “Volver a casa” que consta en un abono a la popular a 2500 pesos para ver los 4 partidos de local, con lo que el simpatizantes browniano se asegurará su lugar para los partidos siguientes.

En tanto, en agradecimiento al gran esfuerzo realizado durante estos meses de pandemia invitamos a todos los trabajadores del personal de salud a concurrir al Raúl Conti. Los mismos pueden pasar a retirar su entrada este viernes de 17 a 19 o el sábado de 10 a 15 horas. Deberán presentar la documentación que certifique su pertenencia al sistema de salud.