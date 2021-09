Son diez las provincias con casos de la variante más peligrosa de las mutaciones

Una de las cuestiones que más preocupa al Gobierno en los días previos a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) es la circulación comunitaria de la variante Delta de coronavirus, el linaje más peligroso de todos los actuales.

En la Casa Rosada ya tienen los últimos datos del informe de vigilancia genómica, un documento que indica que al 30 de agosto habían sido identificados 311 casos de variante Delta de SARS-CoV-2 en todo el país, un número por debajo de los que varios expertos sanitaristas pronosticaban para esta época del año.

De acuerdo a los datos oficiales, del total, 283 corresponden a casos importados (224 a viajeros internacionales y 59 a personas relacionadas con dichos viajeros); 15 casos en los que no se ha podido establecer la relación con la importación (3 de estos contactos identificados a través de la investigación epidemiológica de los casos) y 13 que corresponden a un conglomerado de casos relacionados entre sí que aún se encuentran en investigación para determinar su origen.

Las jurisdicciones en donde residen los ciudadanos que llegaron del extranjero y a los que se les detectó la variante Delta son: CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, Mendoza, Río Negro, Salta, Tucumán y Chubut.

En este sentido, un dato genera preocupación: al igual que en el inicio de la pandemia de coronavirus, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registra la mayor cantidad de casos de la variante Delta con 216 positivos de los 311 registrados hasta el momento, es decir, el 69,45% del total.

En cuanto a los viajeros internacionales, más del 50% había resultado negativo al ingreso a la Argentina y se detectaron luego durante el período de aislamiento obligatorio en su domicilio, tanto porque desarrollaron síntomas o porque realizaron la prueba diagnóstica obligatoria al séptimo día de control.

Dentro de los casos de variante Delta importados desde el exterior se registraron dos fallecimientos en la provincia de Córdoba, el primero en un viajero internacional y el segundo en un caso relacionado a este. Ambos con factores de riesgo y sin haberse vacunado. El dato actualizado de 105 contagios totales que dio a conocer este lunes la provincia aún no impactó en el informe nacional que realiza la cartera que dirige Carla Vizzotti, que se renueva cada semana.

En relación a los casos de Delta no relacionados con la importación se detectaron 12 casos en Ciudad de Buenos Aires -nueve de los que no están relacionados entre sí y tres corresponden a contactos de los casos identificados a través de la investigación epidemiológica-, 2 casos con residencia en provincia de Buenos Aires y uno en la provincia de Tucumán.

Distribución geográfica de los positivos

Buenos Aires: 89

CABA: 127

Córdoba: 72

Chubut: 1

Mendoza: 4

Río Negro: 1

Salta: 1

Santa Cruz: 1

Santa Fe: 9

Tucumán: 5