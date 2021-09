Representantes del Club Capablanca en un importante Torneo

Se disputó días atrás la 8° Edición del IRT Judewicz en la ciudad de Mar del Plata, con la presencia de los principales ajedrecistas del país.

En esta importante cita del juego ciencias realizado en “La Feliz”, fueron parte representantes del Club Capablanca de Trelew, quienes cumplieron con una destacada actuación.

Jaramillo, Peralta y Sommariva en “la Feliz”

El Torneo IRT Judewicz de Mar del Plata, se disputó durante el pasado fin de semana en la ciudad de Mar del Plata, siendo el acontecimiento estelar de lo que va del año del ajedrez argentino.

El evento, contó con una gran concurrencia, que superó todo tipo de expectativas, llegando a la cifra record de 162 jugadores; competencia de la que fueron parte tres trelewenses representantes del Club Capablanca, quienes fueron a sumar puntos al ranking mundial.

El IRT se jugó bajo sistema suizo a 7 rondas entre el viernes 17 y el domingo 19 con un tiempo de reflexión de 60 minutos más 30 segundos de incremento por jugada. Los jugadores de primera categoría del club Capablanca que participaron fueron Walter Jaramillo, el juvenil de 12 años y mundialista Máximo Peralta y el histórico René “Pino” Sommariva.

Jaramillo tuvo un torneo regular. Realizó 4 puntos y subió 27 unidades al ELO. Después de jugar interesantes partidas y lograr vencer a jugadores con mayor ranking al suyo, su cierre perfecto lo hubiera tenido si ganaba la última ronda, ya que con 5 puntos se podría haber ubicado en el pelotón de los primeros 20 jugadores. La ventaja decisiva se le escapó por un error de cálculo: el rival encontró la única combinación que lo salvaba y Walter debió inclinar el rey. Sin embargo, en propias palabras del jugador, quedó muy satisfecho por su juego y por cumplir el objetivo principal de sumar más ELO

El mundialista Máximo Peralta arrancó con todo. La primer partida derrota a la WFM (Maestra FIDE) bonaerense Maisa Nejanski y luego vence a Jorge Fernández, un jugador marplatense muy querido y estimado por el ajedrez nacional. Parecía que iba a ser “su” torneo. Pero de mitad del evento para adelante no realizó su mejor performance y sólo logró ganar 1 de las 5 partidas restantes.

Cabe aclarar que todos sus rivales eran superiores en ranking. Finalizó con 3 puntos de 7 en juego. A pesar de ello, y teniendo en cuenta que su ranking mundial no condice con su fuerza, subió la gran suma de 73 puntos y llegaría a su record de 1727. En apenas 3 años subió más de 500 puntos.

Por su parte, “Pino” Sommariva quedo más arriba que los jugadores mencionados pero haciendo un torneo “desde abajo”. Finalizó con 4.5 puntos y sumó 13 puntos al ELO. Arrancó un poco accidentado su torneo ya que la primera partida la perdió por ausencia. Pero remontó con gran categoría y venció a sus rivales que si bien, a priori, tenían menos ranking que él, no fueron partidas sencillas.

Objetivos cumplidos para los 3 jugadores, que llegan de la mejor manera para la siguiente parada donde volverán a jugar: el “IRT Ciudad de Puerto Madryn”, a realizarse del 8 al 11 de octubre.