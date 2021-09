Pidieron penas para exfuncionarios y empresarios que defraudaron al Estado

Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams solicitaron este martes las penas para el grupo de funcionarios y empresarios que defraudaron al Estado por un monto aproximado de 70 millones mediante contratos “truchos” durante la Emergencia Climática de 2017.

Para el ex secretario de la gobernación Diego Correa la pena que solicitarán sería de 5 años de prisión más inhabilitación perpetua para cargos públicos. Actualmente se encuentra detenido, ya que fue condenado en las causas Embrujo y Revelación como parte de una asociación ilícita. Para Diego Lüters la pena también sería cercana a los 5 años.

Para el ex subsecretario de Desarrollo Social y ex candidato a intendente de Rawson, Marcelo Suárez, solicitaron la pena de cuatro años y ocho meses de efectivo cumplimiento más la inhabilitación perpetua. La pretensión para Vanina Barale, exjefa de los depósitos del Ministerio de Familia fue de tres años y ocho meses.

Para la exministra de Familia, Leticia Huichaqueo, condenada a 4 años de prisión por peculado en la causa “Royal Canin” hace pocas semanas, los fiscales de la Unidad Especial de Delitos contra la Administración pedirán la inhabilitación perpetua y una pena de 2 años y medio.

Por su parte, en el caso de los comerciantes encontrados culpables por el delito de participes necesarios, fue en el caso de la empresaria Marta Fracasso, dueña de “Blanquería Matices”, la solicitud de pena de cuatro años, sería de efectivo cumplimiento, lo mismo que para Franco Finiguerra, de “Mall Don Bosco”, los fiscales solicitarían 4 años y 6 meses de prisión. Para Bruno Taurelli Chiribao la pena de cuatro años, también de efectivo cumplimiento y por último, César Hughes pidieron la pena de dos años de prisión en suspenso.

La Fiscalía de Estado adhirió en todos los términos a lo planteado por el Ministerio Público Fiscal. De igual forma lo hizo el representante de la Oficina Anticorrupción, Eduardo Conde.

El fraude, con los montos actualizados a la fecha, es cercano a los 75 millones de pesos. De esta forma, los fiscales pidieron el decomiso de los bienes fruto de la corrupción, sean muebles e inmuebles, hasta alcanzar la suma del perjuicio ocasionado por cada imputado. “Queremos recuperar el dinero robado y que vuelva al Estado”, aseguraron.

En 2017 Chubut sufrió un fuerte temporal con lluvias récord que afectó principalmente a Comodoro Rivadavia. Para paliar esta dramática situación el por entonces gobernador Mario das Neves firmó un decreto que declaró la Emergencia Climática para poder tramitar, aprobar y contratar sin mayores requisitos burocráticos. En ese marco, es que funcionarios y empresarios “hicieron negociados aprovechando la necesidad de la gente”, indicaron desde la Fiscalía.

La audiencia se desarrolló durante la mañana y tarde de este martes desde las 9 ante el Tribunal conformado por Miguel Caviglia presidente, Fabio Monti y Jorge Novarino. Luego se escucharon los pedidos de los defensores y, se estima, la próxima semana se conocerá la sentencia completa.