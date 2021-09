“Mientras la provincia estaba inundada ellos hacían negociados”, acusaron los fiscales

La próxima semana el Tribunal daría su veredicto en el juicio por corrupción durante la Emergencia Climática de 2017. Este martes finalizaron los alegatos de la Fiscalía y este miércoles comenzarán las defensas de los once acusados. El principal acusado es Diego Correa, ex secretario privado de Mario Das Neves.

“Mientras la provincia estaba inundada ellos hacían negociados”, afirmaron los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams durante sus alegatos. Y dieron algunos ejemplos de lo que consideran fuero los actos de corrupción cometidos: “El Estado compró, antes que comenzara a llover, 180 colchones en el marco de la Emergencia Climática. O tenían la máquina del tiempo o las facturas están fraguadas”.

El juicio oral que juzga presunta corrupción durante la Emergencia Climática de 2017 ingresó este lunes en la etapa final. Solo restan los alegatos de los defensores de los 12 acusados y la próxima semana los jueces Miguel Caviglia, Fabio Monti y Jorge Novarino podrían dar su veredicto.

Los acusados son los exfuncionarios Diego Correa, Diego Luthers, Leticia Huichaqueo, Marcelo Suárez y los empresarios Estanislao Finiguerra, Cristian Orsi, Vanina Barale, Marta Fracasso, Bruno Taurelli Chiribao, Cecilia Sabada y César Hughes. Y el miércoles alegarán los abogados Fabián Gabalachis, Javier Romero, Romano Cominetti, Guillermo Hervida, Miguel Moyano, Damián D´Antonio, Lisandro Benítez y Omar López, a quienes el fiscal Rodríguez calificó como “un bloque defensista” en relación a los “planteos coordinados” que efectuaron durante el juicio. «Es una defensa colectiva. Se animaron a declarar una vez que se dio de baja la pericia electrónica. La declaración de Fracasso no se hubiera dado, si estaban sus chats con Luthers».

El juicio es por sobreprecios y facturas “truchas” de elementos que no se entregaron durante la Emergencia Climática de 2017. El perjuicio al Estado Provincial por estas maniobras superó, en su momento, los 20 millones de pesos.

“Fue un juicio muy largo. Por eso fuimos lo más prolijos posibles al exponer nuestra investigación ante los jueces”, aseguró el fiscal Omar Rodríguez. Y agregó: “A lo largo de todo el debate le entregamos a los jueces la mayor cantidad información, que, sumada a la declaración de los testigos, entendemos que terminó de demostrar que nuestra hipótesis se confirmó. Mientras la provincia se inundaba, ellos hacían negociados”.

Los fiscales apuntaron al secretario privado de Mario das Neves. “Lo dijo Marcelo Suarez en su primera declaración, la voz de Correa era la voz del gobernador”, sostuvieron para ejemplificar el alto nivel de poder que manejaba el exfuncionario.

“Esta causa junto con la denominada “Embrujo” constituye hasta ahora, junto con la recordada “Megacausa” del Banco Chubut, algunos de los casos más emblemáticos en la historia de Chubut en cuanto a manejos espurios de dineros públicos. Lo que marca la diferencia es que en esta causa, ese manejo se dio en el marco de una catástrofe, cuando hubo familias que perdieron todo”, sostuvo, por su parte, el fiscal Alex Williams.

Diego Correa, Diego Luthers, Leticia Huichaqueo y Marcelo Suarez ya poseen condenas por corrupción. En el caso de Correa y Luthers fueron condenados en la causa denominada “Embrujo” y “Revelación” donde se juzgó una asociación ilícita. Y en el caso de Huichaqueo y Suarez recibieron un veredicto condenatorio por las ilegalidades cometidas en el reparto de bienes, también durante la emergencia climática.