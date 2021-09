Massoni y Puratich plantean “defender los intereses de los chubutenses ante Nación”

Los precandidatos a senador nacional y diputado nacional por “Chubut Primero», Federico Massoni y Fabián Puratich, analizaron la evolución de la campaña a menos de una semana de las PASO. Participaron del programa Clave Política que se emite por AzM TV- Canal 9 de la Patagonia y coincidieron en que no tienen “padrinazgos nacionales”, ni que se someterán a disciplinamiento de la Casa Rosada en caso de llegar al Congreso.

Los postulantes del oficialismo admiten que hay un porcentaje elevado de votantes indecisos. “Es un número extremadamente alto de indecisos y cualquier encuesta puede fallar”, sostuvo el ministro Massoni. “Me tienen sin cuidado las encuestas. El sondeo genuino es la calle, el barrio. Es el momento del cambio y esta es una fórmula genuinamente de Chubut, sin padrinazgos nacionales”, enfatizó.

Massoni dijo que en las últimas semanas “vienen funcionarios nacionales a hacer campaña, vienen a hacer proselitismo puro. Esa es la diferencia con los otros candidatos. Somos chubutenses y defenderemos los intereses de los chubutenses en Nación, y esto no se ve del resto de los candidatos”, comparó.

Críticas a la política fiscal

El Ministro de Seguridad señaló que al recorrer la provincia, “uno percibe los problemas. En Comodoro se jactaban de pleno empleo, pero hay una problemática real. Hoy nos encontramos con que las Pymes debe pagar doble indemnización. Desde el gobierno nacional al empresario lo toman como enemigo, cuando debería haber políticas que faciliten a los empresarios la contratación de personal, para que lo pueda capacitar para producir”, citó.

“Veo como un problema supino, que es la falta de seguridad jurídica, si todos los días te cambian las reglas, a los empresarios les cuesta generar empleo”, reflexionó al cuestionar la política fiscal nacional. “Está viciado de impuestos que atenta contra la generación de empleo. El Estado en vez de fomentar la inversión, las espantan, los impuestos son una mochila de plomo”, afirmó Massoni.

“Se deben generar condiciones”

Por su parte, el ministro Fabián Puratich, indicó que “al recorrer la provincia y ver a gente que quiere invertir, y para desarrollar un proyecto se deben generar las condiciones. Hay empresas interesadas en invertir en Chubut, pero no lo van a hacer si no tienen abiertos los canales. Se deben impulsar leyes de incentivos y zona franca, generando las condiciones para que determinados sectores vengan a invertir a la provincia”, planteó como propuesta.

“Las empresas, las fábricas, cooperativas de trabajo, todos nos plantean lo mismo, que sin condiciones no pueden invertir o reinvertir. Claramente hay que trabajar en esto. Necesitan tener mejores condiciones para seguir generando empleo”, dijo el precandidato a diputado nacional de Chubut Primero.

Massoni contra la “política planera”

Asimismo, Federico Massoni, volvió a cargar contra las políticas nacionales del kirchnerismo. “La plata va a parar a una política asistencialista, a esa política planera, que es un pilar fundamental que tiene el gobierno nacional. Los impuestos que pagan los empresarios van al gobierno y termina en el asistencialismo. No estoy en contra de los planes, y si con la amenaza de que se los saquen, y la mayoría de las intendencias son intendencias planeras. Comodoro Rivadavia hace mucho asistencialismo”, enfatizó el precandidato a senador del oficialismo.

Comparó que “termina ganando más una familia planera; terminan cobrando más que una familia que se rompe el lomo trabajando. Debemos dar menos asistencialismo y ayudar a las empresas a generar empleo”, planteó.

Jóvenes y la política

Puratich dijo que se deben generar oportunidades para la juventud. “Estuve reunido con jóvenes universitarios de la UNPSJB y plantean qué futuro van a tener cuando terminen sus estudios. Para generar esa esperanza debemos trabajar para generar nuevas expectativas, hay que generar mejores condiciones laborales, para estudiar, y en eso hay que reforzar”, sugirió el ministro de Salud de Chubut. “Nos comprometemos para generar esas condiciones y esas esperanzas, y en eso no estamos esforzando nosotros”, manifestó.

“El mensaje es que tengan esperanza, tenemos una provincia rica que va a crecer. Les proponemos trabajar, creer, sumarse a espacios sociales y políticos. No les prometemos nada, sino los invitamos a sumarse”, añadió.

“Ni soldados de Cristina, ni soldados de Macri”

Por su parte, Massoni dijo: yo pienso muy parecido a Fabián. En algunas cosas pensamos muy diferente, y hemos tenido discusiones, pero siempre trabajamos en conjunto durante la pandemia”.

“Lo que les diría a los jóvenes, se le viene dando el ejemplo de que tengamos amigos en Nación, en Cristina, o ser soldado de Macri. Lo que le queremos ofrecer es estar orgullosos de ser chubutenses”, sostuvo al tiempo de plantear que “tenemos que trabajar para que Chubut progrese. Tenemos profesionales muy capacitados. La juventud tiene que ser una política de Estado, hay que darles arraigo a esos jóvenes profesionales, y tenemos que darle las condiciones para que se desarrollen en la provincia”, mencionó el funcionario.

Chubut en crisis y deuda salarial

En tanto, el Ministro de Seguridad reiteró sus críticas a sectores del peronismo. “Cómo llegamos a esto, Chubut es la que más aporta y la que menos recibe. Vienen y dicen que la provincia está fundida, pero fueron ellos lo que provocaron eso. Debemos exigir lo que nos corresponda”, planteó.

Puratich destacó que “la provincia está en un proceso de ordenamiento. El año pasado se les debía tres meses de sueldo y el aguinaldo a los empleados públicos. Y hoy hay un piso para crecer, estoy convencido que a la provincia le va a ir bien. No necesitamos soldados de Cristina, ni de Macri. Necesitamos soldados de Chubut”, concluyó.