Luciano García tuvo su despedida rumbo al Mundial de Kickboxing

El peleador de Comodoro Rivadavia, Luciano García, recibió el cálido saludo de despedida de sus compañeros del Team Mellado, en la previa de lo que será su viaje rumbo al Mundial de Egipto.

Vale destacar que este sábado, el kickboxer partirá a Buenos Aires para continuar allí su preparación durante un mes, y el posterior viaje a la ciudad del noreste africano.

Comodorense con destino Mundial

Ayer miércoles, en las instalaciones del Gimnasio del Team Mellado, se realizó al agasajo de despedida del peleador comodorense Luciano García, quien representará a la ciudad y a la provincia en el Mundial de la disciplina a disputarse en Egipto.

De esta reunión, formaron parte el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, junto al Director General de Deportes municipal Martín Gurisich, quienes acompañaron la despedida simbólica del kickboxer que este sábado parte rumbo a Buenos Aires para el último mes de preparación rumbo al Mundial de Egipto, que se desarrollará a mediados de octubre.

El peleador comodorense Luciano García, entrenado por Alejandro Mellado, cuenta con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes municipal para este compromiso internacional, como así también el auspicio de Fundación del Golfo, presidido por Franco Domizzi, quien también estuvo presente en el local de Team Mellado.

«A días de cumplir este sueño de viajar a representar a Argentina. Poder representar a mi país, poner la bandera en el pecho y salir afuera. Lleno de orgullo, ansioso, con muchas ganas de llegar a Buenos Aires. Además pelea mi amigo Leandro Moreno, y nos quedamos entrenando durante un mes. Esperando que salga todo bien», comentó Luciano García, quien entrenará junto a Cristian Bosch en el Dojo Serpiente, en Buenos Aires, durante el último mes, previo al viaje a Egipto, que será el 14 de octubre.

«Estoy ansioso. Quedan dos días para Buenos Aires. Venimos preparándonos a full, ahora viene lo más lindo. Queda solo entrenar, meterle todos los días, me estoy preparando de la mejor manera, dejando todo para poder llegar cien puntos a Egipto», agregó el comodorense, que participará del Mundial de Kickboxing WKF (Federación Mundial de Kickboxing) a partir del 18 de octubre.

Luciano García se preparó en los últimos meses realizando doble turno, en el Gabinete Metodológico de Comodoro Deportes con el PF Héctor «Toto» Campos, y con los trabajos específicos junto a su entrenador Alejandro Mellado.

«Cada vez me siento mejor, me queda el tema del peso, y disfrutar de la posibilidad que nos dieron de entrenar en Buenos Aires un mes entero. Estaremos con otros profesionales que viajan con la selección Argentina. Calculo que tendremos mucho guanteo, todo lo que falta, corregir los últimos detalles para dejar todo en octubre», explicó García.

Por su parte, Alejandro Mellado agradeció también el apoyo estatal y privado para este gran sueño mundialista de Luciano y de todo el kickboxing comodorense: “Es emocionante, no podemos creer que ya no queda nada para el viaje de Luciano”, destacó su entrenador.