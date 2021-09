“El Verde” entre Clínica y Torneo Provincial

El pasado fin de semana, el karate del Club Germinal de Rawson, recibió una importante actividad, como ser la Clínica y el Torneo Selectivo Provincial.

La actividad, contó con la presencia del entrenador local Sensei Adolfo Roassio, 1° Dan FAK, quien estuvo acompañado por el destacado coach madrynense, Héctor Agustinho.

El Karate con actividad presencial en Germinal

Se desarrolló en el Club Germinal de Rawson, una Clínica y Torneo Provincial Selectivo de Karate Do Shotokan, precisamente el día domingo y en las instalaciones del Mini Gimnasio de la institución capitalina.

Fue organizado por la escuela de Karate Do Shotokan que funciona en el “Verde”, la cual está a cargo del Sensei Adolfo Roassio, 1° Dan FAK.

La jornada fue fiscalizada por la Asociación Chubutense de Karate Do Shotokan, a cargo del Sensei Héctor Agustinho, 5° Dan FAK y contó con la colaboración de la Flota Amarilla del Chubut, representada por el señor Carlos Innocenti.

La actividad fue todo un éxito y hubo más de 50 competidores de distintas escuelas de Rawson y Puerto Madryn.

La disciplina del Karate Do Shotokan es originaria de Japón y en la Provincia del Chubut comenzó a hacerse muy fuerte a partir del año 1983.

Se trata de una disciplina basada en la Defensa Personal, por lo que la institución germinalista cuenta con las inscripciones abiertas aun, comunicándose con el Sensei Adolfo al 2804511612.