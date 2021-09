El Consejo de la Magistratura designó nuevos jueces para Madryn y Trelew

El Consejo de la Magistratura finalizó con el tratamiento de los diversos puntos del Orden del Día previstos en la convocatoria que se desarrolló en el Hotel Lucania de Comodoro Rivadavia. Luego de un arduo trabajo, se logró avanzar en la selección de nuevos jueces de Cámara para distintas circunscripciones judiciales y también se abordó la denuncia presentada contra un juez de la ciudad petrolera. Tal como se había anunciado, uno de los temas centrales previstos era cubrir cinco cargos en distintas Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Luego de los exámenes escritos y orales, así como las entrevistas individuales, el pleno del Consejo seleccionó como nuevo juez de Cámara de Apelaciones Civil y Comercial para Trelew a Guillermo Walter, y a Guillermo Hansen como nuevo juez de Cámara Civil de Apelaciones Civil y Comercial para Puerto Madryn.

También se seleccionaron tres nuevos jueces para la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Comodoro Rivadavia, cargos en los que fueron elegidos María Marta Nieto, Verónica Robert y Manuel Pis Diez.

Sumario a Caviglia

En referencia a la segunda de las cuestiones, se decidió no archivar el sumario 142/21, en la denuncia realizada por el gobernador Mariano Arcioni contra el juez penal de Comodoro Rivadavia, Miguel Caviglia, y remitirlo al STJ para que se le imponga una sanción al considerar que sus declaraciones pidiendo la renuncia del mandatario

constituyen una “falta de decoro susceptible de responsabilidad administrativa”, según el artículo 13 de la Ley I N° 231, y el artículo 10 Inc. B del Reglamento Interno del Poder Judicial la presentación.

La denuncia se había originado en octubre del año pasado, cuando el Fiscal de Estado, Andrés Giacomone, en representación del gobernador Mariano Arcioni, denunció a Caviglia por expresiones públicas en medios periodísticos en las que “aprovechándose de su investidura se extralimitó con opiniones dignas de partidismo político, cuestión que configura una intromisión de poderes, un claro activismo político y por consiguiente un claro acto de mal desempeño de su cargo”.

Mal desempeño

Para el gobernador, los dichos radiales del juez comodorense constituyeron “hechos de tal gravedad institucional” que podían considerarse “en las causales de mal desempeño previstas en el artículo 165 de la constitución provincial”. En aquella oportunidad, el juez Caviglia había expresado entre otras cuestiones que “hay una planta política sobredimensionada, con empleados que no concurren a trabajar en el Valle, porque sabemos que son ñoquis. La única posibilidad de la provincia va a ser un sinceramiento total y absoluto que va a tener que llevar adelante quien responda a los destinos de nuestra provincia”.

Y para Arcioni, lo de mayor gravedad fueron sus dichos respecto a que “estoy total y absolutamente decepcionado del señor gobernador, a quien solicito, con todo respeto, que dé un paso al costado porque ha demostrado que no es lo suficientemente idóneo o que no le permiten las circunstancias salir adelante de esta coyuntura tan terrible”. Ahora será el Superior Tribunal de Justicia el organismo que evalúe la sanción que corresponde al magistrado por su actuación, que fue evaluada como una “falta de decoro” por parte del Consejo de la Magistratura.