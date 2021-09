“Dibu” Martínez, Lo Celso y Romero desafectados, Rossi convocado por Armani

Con Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero desafectados de la concentración, la Selección Argentina retomó sus entrenamientos este lunes en la mañana, luego de la suspensión del cotejo ante Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022 de este domingo.

Mientras se esperar por el fallo de FIFA al respecto de la postergación del cotejo, el equipo de Lionel Scaloni se prepara para su duelo ante Bolivia del día jueves. Para esta presentación, no contará con Franco Armani, baja por lesión, ingresando Agustín Rossi en su lugar.

Los de la Premier, no estarán vs. Bolivia

El papelón dado en Brasil el pasado domingo tras la suspensión del encuentro entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022, será resuelto por la FIFA y mientras espera por tal resolución, el combinado nacional retomó los entrenamientos preparatorios para su vendiera presentación.

El equipo que comanda Lionel Scaloni, jugará el día jueves ante Bolivia, desde las 21 horas en el Estadio “Monumental” de River Plate y con presencia de público, en lo que en nuestro país, marcará una “prueba” para lo que será el regreso de fanáticos bajo aforo.

De cara al choque ante sus pares bolivianos, Scaloni no contará con los jugadores Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero, como así tampoco estará a disposición Franco Armani, baja por lesión.

En el caso de ‘Dibu’ Martínez ya regresó a Europa (Croacia) para cumplir con la cuarentena obligatoria y luego sumarse al Aston Villa de la Premier League.

Por parte de Lo Celso y ‘Cuti’, también fueron desafectados y según indica el medio inglés Daily Mail, los futbolistas argentinos deberán «afrontar fuertes multas» cuando se reincorporen al equipo.

Este medio aseguró que la dirigencia de los «Spurs» aduce que Lo Celso y Romero viajaron sin permiso luego de la resolución por unanimidad de los clubes de la Premier League de no ceder a los futbolistas a países incluidos en la lista roja de Covid-19.

Por último, Agustín Rossi, golero de Boca Juniors, fue convocado a la Selección en ligar de Armani, su par de River Plate, que sufrió una lesión. De esta manera, se sumará a los arqueros ya convocados en primera instancia, Juan Musso y Gerónimo Rulli.

Datos con respecto a la apertura al público

Según indica el sitio web Doble Amarilla, el Ejecutivo Nacional dictará una resolución en las próximas horas, con respecto a los detalles de la presencia de público y la apertura del Estadio “Monumental” para el público en el juego de Eliminatorias Sudamericanas ante Bolivia.

Los espectadores deberán presentar DNI, entrada y tener habilitada la aplicación CUIDAR. Según le informaron a este medio, el Gobierno ya adaptó tecnológicamente la plataforma con una solapa especial para que los hinchas puedan realizarse el autodiagnóstico el día del partido.

La FIFA emitió un comunicado

El presidente de la FIFA; Gianni Infantino, habló sobre la suspensión del partido entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas, lo cual calificó de «una locura».

«Todos vieron lo que sucedió en el partido entre Brasil y Argentina, los dos equipos más gloriosos de Sudamérica. Algunos oficiales, la policía y fuerzas de seguridad entraron al campo después de unos minutos de juego y sacaron a los jugadores. Esto es una locura. Pero tenemos que lidiar con estos desafíos que se suman a la crisis que provocó el coronavirus», dijo.

En tanto, en la mañana de este lunes, la FIFA emitió un comunicado algo más extenso sobre lo ocurrido, donde no da demasiadas pistas pero sí usa una palabra que hasta ahora no había usado: Lamentar.

Además, indica que ya recibió un primer informe de lo ocurrido: “la FIFA lamenta las escenas que precedieron a la suspensión del partido entre Brasil y la Argentina”, sumando a la vez que “ya se han enviado a la FIFA los primeros informes del partido”.

De hecho, el árbitro del cotejo, Jesús Valenzuela, ya envío un primer informe del juego a Zurich y se espera que en las próximas horas envíe el texto completo.

Este informe, según indican algunos medios argentinos, presenta “un guiño” para el equipo argentino, al decir que “se hicieron presentes personal de vigilancia sanitaria del estado comunicando que el encuentro no podría seguir por haber jugadores (Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía) que no habían hecho la cuarentena, según la legislación del estado de San Pablo. Procediendo a la suspensión del encuentro”.

Sobre lo sucedido, ni la AFA, ni la CBF se mostraron en una posición de echarse culpas y más bien manifestaron sentirse «sorprendidos» por la aparición de personal de Anvisa en pleno campo de juego, en San Pablo.

La FIFA es la que tomará decisiones, más aun teniendo en cuenta que ha presentado hace meses, una reglamentación para la Vuelta del Fútbol en tiempos de Covid-19 el cual señala que el país anfitrión debe ser el encargado de gestionar las excepciones para el corredor sanitario y, de ser imposible, el encuentro debería mudarse a un país donde pueda garantizarse el «normal desarrollo» de un partido de fútbol.

Apoyándose en esta notificación, este argumento es satisfactorio para la AFA, optimista en que podría darse un fallo favorable, misma visión que se tiene en CONMEBOL. Mientras, en Brasil, esperan que los porqué de Anvisa pese a la hora del fallo de la Unidad Disciplinaria de FIFA en su favor.