Comodoro: Alertan por «depravado» que acosa a mujeres

Un grupo de vecinas de Comodoro Rivadavia advirtió, a través de las redes sociales, sobre un sujeto que las acosó sobre la avenida Kennedy recientemente. El depravado, que tiene un tatuaje en el cuello, además de perseguirlas por la vía pública, les habría arrojado un líquido viscoso mientras registraba las imágenes con su teléfono celular. Las damnificadas serían varias mujeres.

Algunas imágenes del individuo quedaron registradas en cámaras de seguridad: «En ningún momento pensé que me estaba siguiendo, creía que me iba a robar. Cuando salí por la avenida Kennedy sobre las dos de la tarde, me di vuelta y vi que él frenaba con el teléfono. Pero cuando doblé para ir a mi casa, esperé por una esquina y esta persona pasó de largo, volviendo hacia donde yo había doblado y continuó siguiéndome. Lo miré de frente y me preguntó dónde podía cargar DirecTV, y cuando llegué a mi casa y me saqué la campera, me toqué la espalda y vi que estaba manchada, tenía olor a perfume de hombre y tenía una mancha blanca, similar a semen de hombre», refirió en su testimonio una de las mujeres acosadas, en diálogo con Canal9.