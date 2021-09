Autoridades afirman que «no es propicio» declarar la Emergencia Educativa

La subsecretaria de Educación de la Provincia, Silvia Reynoso, se refirió a la posibilidad de declarar la Emergencia Educativa en Chubut y negó que se esté atravesando una situación de esas características: «Para nosotros no es propicio hablar de emergencia educativa, no ayudaría en todo lo que estamos intentando trabajar. Sabemos que estamos en situación de largos años de no poder llegar a un estado óptimo con las trayectorias, pero estamos haciendo todo el esfuerzo cotidiano».

Rediseño

En diálogo con AZM Radio, Reynoso indicó que, además de los que no están teniendo clases por los motivos que sean, «nosotros pensamos también en los que están en las aulas, porque también tenemos que garantizar calidad en la educación. Estamos pensando en ese, pero también en aquél que no ha podido conectarse y no solo por la pandemia».

La funcionaria aseguró que ya se encuentran planificando el 2022, porque «la distancia entre lo que se piensa en el Ministerio y lo que pasa en la escuela es muy corta. Nosotros somos todos docentes que venimos de la escuela y terminaremos nuestros días en la escuela, por lo tanto conocemos qué le pasa al director cuando no tiene las condiciones edilicias, conocemos todas nuestras regiones, todas las escuelas. Esto es así y estamos rediseñando todos nuestros dispositivos de trabajo».

En cuanto a la deserción escolar que se viene dando, especialmente en los jóvenes, la funcionaria expresó que «estamos trabajando para que vuelvan, no estamos esperando a febrero de 2022, sino que en este momento todo lo que hacemos es para que vuelvan ahora».