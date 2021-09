Argentina superó los 113 mil fallecimientos por la pandemia de Covid

El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves 9 de septiembre que, en las últimas 24 horas, se registraron 138 muertes y 3.661 nuevos contagios de coronavirus. Con estos datos, el total de casos acumulados desde el comienzo de la pandemia ascendió a 5.218.993 y los fallecimientos son 113.099.

De acuerdo con la cartera sanitaria, de ayer a hoy, fueron realizados cerca de un millón y medio de testeos (1.449.531), una cifra bastante inusual ya que por lo general, la cantidad nuevos tests diarios suele variar entre los 70 y 90 mil. De hecho, ayer fue de 86.361; el martes 7 de 90.247; el lunes 6 de 63.096; el domingo 5 de 36.967; el sábado 4 de 70.350; el viernes 3 de 81.304 y el jueves pasado de 91.246. Consultados por Infobae, desde Salud indicaron que la cifra podría tratarse de un error en la carga de datos de la Sala de Situación online Coronavirus.

Más tarde confirmaron: “En el día de la fecha se produjo un error de sistema entre la base de Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) y el impacto en el tablero que no permite visualizar los testeos del día. Los equipos de informática se encuentran trabajando para solucionar la situación a la brevedad”.

Por otro lado, indicaron que, a partir de hoy, a pedido de las 24 jurisdicciones y debido a que la carga manual de la información de las altas de pacientes COVID genera una sobrecarga en los equipos de vigilancia epidemiológica, “se aplicó un cambio en el algoritmo de clasificación de casos activos/no activos en el SNVS, para que aquellos casos que no estén clasificados como fallecidos y en los cuales hayan transcurrido más de 90 días desde la fecha de notificación pasen a clasificarse como no activos”.

Del total de muertes reportadas hoy, 75 son hombres y 61 son mujeres. Las provincias con más fallecidos registrados son: Buenos Aires, Corrientes y Córdoba con 33, 20 y 16 decesos por COVID-19. En tanto, dos personas, una residente en la provincia de Entre Ríos y otra residente en la provincia de La Rioja, fueron reportadas sin datos de sexo.

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 2.297 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 41,9% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 43,3%.

De los 3.661 nuevos contagios, 922 son de la provincia de Buenos Aires, 208 de la ciudad de Buenos Aires, 325 de Catamarca, 50 de Chaco, 61 de Chubut, 118 de Corrientes, 415 de Córdoba, 42 de Entre Ríos, 36 de Formosa, 42 de Jujuy, 37 de La Pampa, 26 de La Rioja, 131 de Mendoza, 38 de Misiones, 44 de Neuquén, 76 de Río Negro, 108 de Salta, 52 de San Juan, 23 de San Luis, 9 de Santa Cruz, 123 de Santa Fe, 70 de Santiago del Estero, 5 de Tierra del Fuego y 700 de Tucumán.

A dos días de las PASO, cerca del 40% de los argentinos ya cuenta con su esquema de vacunación completo contra el COVID-19. En términos epidemiológicos, de acuerdo con la última actualización de la cartera sanitaria, el país registra 15 semanas consecutivas de descenso sostenido de casos positivos de coronavirus, incluso durante el invierno.

Con respecto a la variante Delta, que se encuentra presente en 170 países del mundo, en Argentina hasta ahora se identificaron 311 casos, 28 sin contacto viaje, mientras que el resto tiene contacto con casos relacionados con la importación.

Ayer, miércoles 8 de septiembre, llegaron las primeras 100.620 dosis de vacunas Pfizer contra el COVID-19 y, en lo que resta del mes, se esperan un total de 580.000 dosis. Además, entre octubre, noviembre y diciembre se recibirán los 19,5 millones de sueros restantes para continuar avanzando con el Plan de Vacunación.