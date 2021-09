Acusan a un ex comisario de recibir coimas por correo para proteger red de prostitución

En los tribunales de Comodoro Rivadavia avanza el juicio oral y público en el que se ventilan acusaciones por incumplimiento de deberes de funcionario, facilitación de la prostitución y cohecho, que involucra a un ex comisario de la Policía de Chubut.

En la jornada de este jueves se trató una incidencia sobre el estado de salud de una testigo, el fiscal ante la imposibilidad de una de las licenciadas, que elaboró el Informe, de prestar testimonio por problemas de salud, solicitó la incorporación por lectura de un Informe del Programa de rescate de Trata de personas, sobre el domicilio de Francia al 500 y subsidiariamente la suspensión del debate. Las tres defensas por su parte se opusieron a la incorporación por lectura de dicho Informe, ya que “es sumamente importante para la defensa poder interrogar a las testigos”. Finalmente, el tribunal resolvió por unanimidad “no hacer lugar a la incorporación por lectura del Informe y tampoco a suspender el debate”. El juicio continúa este viernes con la declaración de los primeros tres testigos.

La causa tiene como imputados al ex Comisario Omar Alejandro Pulley, Guillermina Ferreira Almada y Juan Carlos Cuellar Gamboa. El tribunal de debate está compuesto por los jueces penales Mónica García, María Laura Martini y Jorge Odorisio; el Ministerio Público Fiscal está representado por Martín Cárcamo, fiscal general; María Cristina Sadino asistió a Cuellar Gamboa; Daniel Fuentes como defensor de Pulley y Vanesa Vera actuó como defensora de Ferreira Almada.

Los hechos juzgados presentados en la acusación acontecen desde el 15 de septiembre de 2014 hasta el 2 de julio de 2016, en el domicilio de la calle Francia al 500, donde funcionó un departamento VIP propiedad de Guillermina Ferreira Almada y Juan Carlos Cuellar Gamboa, en el cual al menos 5 mujeres ejercían servicios sexuales. El dinero percibido era abonado a Ferreira Almada, a la vez que Cuellar Gamboa brindaba condiciones de seguridad interna. Asimismo, el Comisario Omar Alejandro Pulley, como Jefe de la Seccional Primera, estableció vinculación personal con los ocupantes de dicha morada, a pesar de tener conocimiento de la actividad ilícita que allí se desplegaba. Desde el 28 de agosto de 2014 y hasta aproximadamente el 28 de agosto de 2015 Pulley aceptó los ofrecimientos de dineros o dádivas formulados por Ferreira Almada y Cuellar Gamboa para omitir los controles al lugar, brindar protección policial al lugar y asesorar en la empresa criminal. Percibiendo por dicha tarea una pistola tipo reliquia y dinero en efectivo remitido por Ferreira Almada a Pulley por la empresa Via Cargo. Calificando legalmente los mismos como “facilitación de la prostitución en concurso ideal con explotación económica de la prostitución, al menos 5 hechos en concurso real”, en calidad de coautor para Cuellar Gamboa. Respecto de Ferreira Almada como “facilitación de la prostitución en concurso ideal con explotación económica de la prostitución, al menos 5 hechos en concurso real” como coautora; “en concurso real con cohecho activo, al menos 4 hechos en concurso real”, en calidad de autora. En tanto que para Alejandro Pulley como “cohecho pasivo, al menos 4 hechos, en concurso real; en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en calidad de autor. (Fuente: MPF)