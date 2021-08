Una brújula para Artero

En la sesión de este jueves, la diputada Rossana Artero se quedó hablando sola. Había transcurrido poco más de una hora y media de sesión en la Legislatura de Chubut, cuando se hizo lugar a la Hora de Preferencia. Tras hacer uso de la palabra las diputadas Mónica Saso y Tatiana Goic, le llegó el turno a Rossana Artero. La diputada había comenzado a explayarse sobre el FAP, su historia y presuntas irregularidades que endilgó al Secretario de Pesca de la Provincia, cuando uno a uno los diputados del oficialismo comenzaron a dejar sus bancas, aunque no fueron los únicos; lo que dejó la Cámara sin Quórum y pasado un tiempo prudencial, el Presidente del cuerpo decidió levantar la sesión legislativa. Levantarse de las bancas es una prerrogativa de los diputados. La blonda capitalina no estaba feliz con el resultado, pero lo verdaderamente llamativo fue que, ante la salida de sus pares del recinto, Artero disparó: “cómo se nota que no quieren escuchar a la oposición, es increíble”. Al parecer la legisladora reniega de su banca, la que obtuvo por integrar la lista del oficialismo provincial al que ahora tan fervientemente critica. Claro está que no es la única, pero resulta casi risueño, por no decir vergonzoso, escuchar los argumentos de algunos diputados que exhiben su indignación ante las políticas públicas del Gobierno Provincial, cuando algunos han sido parte de ese Gobierno, y otros al menos cómplices. En diciembre de 2019, los diputados que asumieron en la Legislatura de Chubut integraban tres bloques, de acuerdo a los resultados electorales obtenidos en las urnas. En agosto de 2021, el cuerpo está fraccionado en siete bloques. La pregunta resulta inevitable, los intereses de quién representan cada unos de los diputados provinciales, sin distinción de partido, cuando no han sido capaces de honrar el voto popular. Después de todo, en una elección, si un voto que tiene tachados los nombres de candidatos, o incluso si la boleta oficializada está rota, el voto es válido si de la boleta ha quedado completa y sin tachaduras la parte que contiene el nombre del partido y la categoría de candidatos a elegir.