Productores se reunirán con Cittadini por la crisis hídrica

El titular de la Sociedad Rural del VIRCh, Ricardo Irianni, se refirió a la reunión que mantendrá, junto a productores chubutenses, con el titular del Instituto Provincial del Agua (IPA), Nicolás Cittadini, en el marco de la crisis hidrica que atraviesa la provincia. El encuentro será hoy a las 11 horas.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «hay varios temas a debatir, han enviado cartas a los distintos productores de la provincia para anotarse en los permisos de agua, que implican la posibilidad de utilizar el recurso en los casos de las chacras; de acuerdo a la legislación vigente, cada productor debe contar con su permiso».

Primavera con menos agua

«En el caso de uso ganadero, (los productores) deben tener los permisos tanto en los campos para la utilización del agua con los ovinos, como así también con los vacunos», apuntó Irianni.

«El segundo punto es la preocupación por lo que vimos estos días, por ejemplo el cierre de La Hoya por falta de nieve, lo cual traerá su consecuencia en primavera al no recuperarse las napas y al no haber una cantidad de agua que permita que el río Chubut renueve la reserva del embalse del Dique Ameghino».

Preocupados

«Si bien el embalse hoy está a niveles más bajos de lo habitual, no es alarmante. Pero lo que sí es alarmante es lo que viene hacia adelante, y no está de más cuando se atraviesa un momento crítico, ser más eficiente en el uso de agua para riego, como también por parte de la población en todo sentido», advirtió el titular de la entidad.

Horizonte critico

«Podemos decir que los colegas del Valle del Río Colorado están mucho más preocupados que nosotros, porque hay zonas allí que están en época crítica ya desde el año pasado, más lo que se está sumando este año. Están tratando de analizar lo que no pudo hacerse de un año o otro, en vista de proveer de agua a zonas críticas, y de acuerdo a lo que me han dicho, el problema no será este año para nosotros, pero si sigue la falta de precipitaciones normales, será crítico».