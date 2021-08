Policía advierte aumento de delitos protagonizados por menores

El director de Seguridad de Chubut, Paulino Gómez, se refirió a una problemática que preocupa a las fuerzas policiales y que tiene que ver con la cantidad de jóvenes que delinquen. También, habló sobre la edad de imputabilidad, aunque consideró que bajar la misma sería una solución «a mediano plazo» y no inmediata.

«Creo que sí», respondió el jefe policial al ser consultado sobre la necesidad de reducir la edad de imputabilidad, agregando que «los expertos deberían determinar cuándo la persona comprende la criminalidad de sus actos; pero esto es algo que en el mediano plazo no tiene solución, a mí me interesa el ‘hoy'».

«En tanto y en cuanto cada funcionario y organismo no haga una autocrítica, no se va a encontrar el rumbo», planteó.

En el mismo sentido, recordó que «hubo un chico que roba todos los días y sistemáticamente se lo apresa todos los días», a la vez que consideró que «debería ser responsable de sus acciones, ya que sino es el colmo».

«A la Policía no le comprende saber qué hacer con este menor, hay organismos para ello», añadió.

En relación a esto último, Gómez recordó que «por mi experiencia policial, casos como estos terminaron con (los delincuentes) muertos; hay gente que recién cuando fueron mayores de edad terminaron presos, pero mientras tanto, se formaron en este ambiente y nada se pudo hacer para sacarlos».