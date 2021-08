Numerosa representación chubutense en el Nacional de Menores

Desde el pasado domingo, se disputó en la provincia de Córdoba, el tercero de los Torneo Nacionales de Menores de Tenis, certamen que cuenta con la coordinación de la Asociación Argentina de Tenis.

De este certamen, tras cumplir una destacad actuación en el Regional desarrollado semanas atrás en Trelew, forman parte una delegación de jóvenes tenistas chubutenses, buscando su mejor performance y disfrute en una cita a nivel nacional.

El Tenis de Chubut con sus talentos en el Nacional de Menores

Desde el pasado domingo, se juega hasta el próximo viernes 13, el Torneo Nacional de Menores que, en su cuarta edición en el 2021, cuenta con una buena cantidad de representantes por parte de la provincia del Chubut.

Fue así que hasta la ciudad de Córdoba, emprendieron viaje los jovencitos chubutenses, representantes de la Asociación de Tenis del Chubut, como ser Guadalupe Marina (Trelew) y Enzo Díaz Fantilli (Puerto Madryn), Tomas Atucha (Trelew – qualy sub 12) , en Sub 14 está Jazmín Silva Pratt (El Hoyo) que jugará Qualy y Julián Delfino, divisional Sub 16 y oriundo de Epuyén, quien también jugará Qualy.

El evento, se disputa en dos sedes, como lo son los clubes Córdoba Lawn Tenis Club y El Jockey Club.

Vale destacar que por cuarta vez en el año, el tenis de la provincia es representado por sus pequeños jugadores, que buscan aprender de esta cita a nivel nacional, donde se miden ante sus pares de todo el país y aprovechan la experiencia para su crecimiento deportivo.

Semanas atrás, se disputó en la ciudad de Trelew, el Torneo Regional de Menores, certamen del cual se clasificaron los primeros de cada categoría, quienes hoy están participando del Nacional en Córdoba.