“Hay una decepción con la clase política”, afirmó la analista política Analía Orr

En el contexto de las elecciones Primarias, la analista política Analía Orr trazó una radiografía de la situación nacional y provincial. En diálogo con Clave Política que se emite por Canal 9, la especialista planteó que “en principio, para un oficialismo, sobrevivir en un contexto de la pandemia es un logro”, aunque también reconoció que “hay situaciones muy particulares que pueden impactar en la campaña, muchas cosas normalmente se hacen en una campaña y actualmente hay restricciones, por lo que estamos ante una campaña atípica, con más competencia interna entre partidos, lo que hace que se movilice la necesidad de reclutar adhesiones hacia adentro”.

Control de daños

“Hay que ver cómo los espacios llegan a las PASO sin un daño excesivo”, manifestó Orr, además de referirse a las elecciones en Chubut y señalar que “hay una identidad peronista muy fuerte en la provincia que está distribuida en diferentes formatos, lo que se multiplica por la fragmentación de partidos también a nivel nacional, no solo provincial”.

“Hay una realidad que difícilmente se olvide”

“Sin embargo”, continuó Orr, “lo que persiste es una identidad peronista muy fuerte; pensemos en 2019, donde hubo elecciones desdobladas y mucha diferencia entre los primeros meses de ese año y el final, con toda la situación económica y la demora en el pago de salarios, la falta de clases, es una realidad que difícilmente se olvide; recién ahora, aparentemente, está habiendo una situación de restablecimiento del orden en el pago de haberes, la cual es bienvenida, pero han sido años difíciles”.

“Si no se gana no se puede hacer nada”

“Cualquiera que hace política tiene una perspectiva de hacia dónde quiere ir, lo diga o no; y en un contexto democrático, para hacer lo que uno quiere hacer, tiene que ganar elecciones. Se puede tener el mejor proyecto, los mejores recursos técnicos y humanos, y si no se gana una elección no se puede hacer nada y hay otro que va a hacer algo distinto, así funciona la política. Por eso molesta cuando los propios cometen errores que afectan las posibilidades electorales”, analizó la especialista.

Candidatos “comunes”

Sobre el humor del electorado en un año complejo en términos nacionales y provinciales, Orr expuso que “en un estudio que realizamos, vimos que en relación a la polarización política y evaluación de la gestión, hay una idea de resignación, ni siquiera una ‘grieta activa’ de enfrentamientos y cuestionamientos, sino una decepción con la clase política y una idea de distancia importante; en este contexto, quizás lo más importante es superar alguna proximidad o identificación con aquellos que van a votar: no sé si la idea de ‘soy un hombre o una mujer común’ (en el caso de los precandidatos) es el camino”.