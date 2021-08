En Comodoro comenzarán a aplicar “fotomultas” por infracciones de tránsito

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, encabezó el lanzamiento de una nueva campaña en el marco del Día Mundial del Peatón. En ese contexto, anunció la adquisición de 10 nuevos móviles que serán destinados al área de Tránsito para fortalecer las tareas que llevan adelante.

El acto se concretó en horas de la mañana, con la presencia del secretario de Control Urbano y Operativo, Ricardo Gaitán; los concejales Ariel Montenegro y Alejandra Robledo; e integrantes de la Dirección Operativa de Tránsito.

Esta nueva campaña se realiza con el objetivo de generar conciencia tanto a conductores como a peatones y, de esta manera, bajar la cantidad de siniestros viales que ocurren en Comodoro Rivadavia. La propuesta incluye folletería, videos y charlas en la vía pública sobre consumo de alcohol, exceso de velocidad, utilización del teléfono celular y uso del cinturón de seguridad.

Cabe destacar, que el 17 de agosto se conmemora el Día Mundial del Peatón por determinación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en homenaje a la primera transeúnte que falleció en un accidente de tránsito, una mujer de 44 años.

En ese marco, el intendente destacó “la importancia de utilizar este día para comenzar una campaña intensiva en materia de educación vial. Comodoro es muy violento en materia de tránsito e, históricamente, tenemos estadísticas que no favorecen nuestro objetivo de ir mejorando los espacios públicos y que la gente pueda salir a disfrutar de su ciudad al aire libre”.

Continuando en ese tenor, sostuvo que “por ello, desde el Municipio estamos lanzando esta campaña con un enorme compromiso de la gestión y del Concejo Deliberante, convencidos de que debemos trabajar con la sociedad en general y con los más chicos en particular, porque son los que van a trasformar la ciudad».

“Debemos concientizarnos para bajar los índices de accidentología para que seamos más responsables en la vía pública, tanto como conductores como peatones, para que esto vaya de la mano con la idea de tener un Comodoro más amigable para todos”, expuso.

Adquisición de 10 móviles

Asimismo, el mandatario municipal anunció que “estamos próximos a adquirir 10 nuevos móviles para el área de Tránsito, con la idea de fortalecer el trabajo que llevan adelante custodiando la seguridad vial en cada sector de Comodoro Rivadavia”.

En ese sentido, indicó que “sabemos que la Dirección de Tránsito necesita de mayores inversiones e intentamos estar a la altura de las circunstancias en cada uno de los sectores de la Municipalidad para llegar al objetivo final de que Comodoro se aggiorne a lo que sucede en todo el mundo, en donde el peatón tiene prioridad de paso, cuando acá le tiramos el auto encima y no le damos la protección que nos exige la Ley Nacional de Tránsito”.

Fotomultas y estrellas amarillas

Sobre el proyecto de fotomulta, aprobado recientemente por los ediles de la ciudad, el intendente manifestó que “nos involucramos en esta temática porque nos parece fundamental para comenzar a brindar herramientas al personal municipal para combatir los altos índices de accidentología. Las estadísticas nos muestran que se comenten muchas infracciones en Comodoro”.

“El cruce del semáforo en rojo es una de las principales faltas que se suscitan en nuestras calles y la implementación de este sistema nos va a permitir la reducción de accidentes de tránsito. Hace falta más inversión, y ubicar más personal para controlar todo el ejido urbano, que es inmenso”, explicó.

Finalmente, Luque se refirió a otra normativa aprobada en los últimos días, el proyecto denominado “Estrellas Amarillas”, al afirmar que “fue elaborado por el concejal Montenegro y está inspirado en las asociaciones de todo el país que implementan este sistema de concientización, que consiste en colocar una estrella amarilla en el lugar donde falleció una persona producto de un accidente de tránsito. Es una forma de llamar la atención y toda acción que pueda generar conciencia y prevención es bienvenida”.

Por otra parte, el secretario de Control Urbano y Operativo, Ricardo Gaitán, recalcó que “el intendente nos brinda un respaldo total para llevar a cabo estas campañas a fin de bajar los índices de accidentología. Estamos muy preocupados por este tema y queremos fortalecer las acciones para concientizar a los vecinos en materia vial”.

En ese sentido, apuntó que “por ejemplo, este fin de semana hubo 25 alcoholemias positivas, lo que marca la irresponsabilidad de conducir habiendo ingerido alcohol; además observamos muchos cruces con semáforos en rojo y picadas en algunos sectores de la ciudad”.

Del mismo modo, agradeció “al personal de las áreas de Tránsito y Educación Vial, que trabajan día a día buscando lograr ese objetivo común de contar con calles más seguras en Comodoro. Queremos reforzar esta labor, ya que en los últimos 15 días fueron atropelladas 5 personas”.

Pista de conducción itinerante

Por último, Gaitán manifestó que “por pedido del intendente, a partir de octubre vamos a contar con la pista de conducción itinerante para trabajar con los niños, que podrá ser solicitada por jardines de infantes, escuelas y vecinales a través de un turnero. Será una pista modelo, con toda la señalética, semáforos y autos a pedal para que los chicos puedan aprender desde temprana edad las reglas de tránsito”.