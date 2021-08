El STJ rechazó el planteo de comunidades aborígenes contra la minería

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la ENDEPA en representación de las comunidades Mapuche-Tehuelches Mallin de los Cual, Lefimi, Los Pino y Chacay Oeste y Laguna Fría por la falta de consulta previa respecto al proyecto 128/20 de “Zonificación”.

Vale señalar que la apelación ante el Superior Tribunal de Justicia se dio luego del fallo de la Cámara de Puerto Madryn que había habilitado el tratamiento del proyecto de megaminería en Chubut.

En dicha sentencia la Cámara resolvía declarar la acción de amparo como “inadmisible” porque en su criterio se había vencido el plazo de 30 días que establece la Ley provincial para interponer dicha demanda, aunque no había resuelto la cuestión de fondo que respecto a la consulta previa.

En este contexto, la apelación ante el STJ planteaba que el plazo de 30 días “no puede ser un obstáculo cuando se trata de una ilegalidad continuada”, al tiempo que subrayaron que “una vez más, la Justicia apaña el incumplimiento constante de los Derechos de los Pueblos Originarios”.

Ahora, a poco más de 2 meses de la apelación, el Superior resolvió rechazar el planteo, declarando “mal concedido el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por las Comunidades Mapuches-Tehuelches”.

Esto, al evaluar que “los apelantes no atacan una ley, decreto, ordenanza o reglamento por oponerse a nuestra Constitución Provincial, ni tampoco acreditan que hubo controversia oportunamente planteada sobre alguna cláusula constitucional provincial”.

También cuestiona que las comunidades planteen que “no cuentan con otra vía jurisdiccional o natural para obligar al Legislativo a incorporar los procedimientos de consulta y participación indígena”, considerando que “no brindan razones fundadas”.

En otro tramo, también señalaron que el proyecto 128/20 no fue aprobado por la Legislatura, considerando que “la decisión que se pretende impugnar no estaría privando a las recurrentes de acudir a otros medios (administrativos o jurisdiccionales) para la tutela del Derecho que dicen vulnerado”.

Bajo esta óptica, se resolvió rechazar el planteo de las comunidades y así el proyecto del Gobierno provincial para habilitar la zonificación minera en Chubut quedaría nuevamente sin impedimentos para su tratamiento en el recinto, ya que cuenta con dictamen favorable en la Comisión correspondiente.