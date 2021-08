El médico Suganuma no será juzgado por un jurado popular

Tres jueces juzgarán al médico que en estado de ebriedad atropelló a un ciclista en cercanías del Puerto de Rawson, rechazándose de esta manera lo que pretendía la familia de la víctima en el sentido de que sea un juicio popular o por jurado. Así lo resolvió la jueza de garantías Mirta Moreno en la audiencia preliminar al juicio oral y público realizada este miércoles en la Oficina Judicial de Rawson. Además, se definió que la causa civil tendrá una instancia previa de mediación.

Se trata del caso ocurrido en enero pasado en la avenida Marcelino González, en cercanías del Puerto de Rawson cuando en estado de ebriedad al volante de su vehículo, el médico Nicolás Suganuma, atropelló desde atrás a Ronald Guerra cuando en su bicicleta se dirigía a trabajar hacia una planta procesadora de pescado. El ciclista falleció en el lugar.

La jueza Moreno coincidió con la postura del Ministerio Público Fiscal. Respecto del juicio por jurado y la aplicación de la Ley que lo sanciona, el fiscal general Fernando Rivarola tuvo en cuenta que los montos de la pena que le podría caber al acusado y por lo cual se habilita la participación de un juicio por jurado, lo dispone el Ministerio Público Fiscal y no la querella.

El juicio tiene dos acusaciones o descripción acerca de cómo ocurrieron los hechos, una por el Ministerio Público Fiscal y otra por la querellante Gladis Olavarría en representación de la familia.

El defensor del médico que atropelló al ciclista, no puso objeciones a la descripción de cómo ocurrieron los hechos, ni a la calificación legal que realizó el Ministerio Público Fiscal representado por el fiscal general Fernando Rivarola.

La querellante que representa a la familia de la víctima insistió en que Suganuma “tenía conocimiento de los riesgos de conducir su auto alcoholizado por su condición de médico” y que “se retiró del lugar y debió ser convencido para que regresara”.

La querella calificó el hecho como “homicidio simple con dolo eventual en carácter de autor”, imputación que fue rechazada por el defensor de Suganuma aunque en su resolución la jueza Moreno le dio la razón a la querellante Gladys Olavarria.

El defensor del médico que atropelló al ciclista, no puso objeciones a la descripción de cómo ocurrieron los hechos, ni a la calificación legal que realizó el Ministerio Público Fiscal representado por el fiscal general Fernando Rivarola. Para la fiscalía de Rawson se trata de un “homicidio culposo triplemente agravado, por haberse cometido bajo intoxicación etílica, en exceso de velocidad y por haberse intentado fugar del lugar del accidente”.

El defensor Gabalachis cuestionó algunas pruebas de la querella relacionadas con capturas de pantallas de redes sociales vinculadas con mensajes realizados por Suganuma. La querellante Olavarría puso en duda algunos testigos del procedimiento posterior al accidente, entre ellos a la fiscal general Florencia Gómez que se hallaba de turno al momento del hecho, pero la jueza Moreno no le dio la razón.

La querellante Olavarría pidió que Suganuma siga detenido hasta que se realice el juicio oral y público. Teme que se fugue. El defensor del imputado solicitó el arresto domiciliario en coincidencia con el fiscal general Rivarola. La jueza Moreno decidió que siga detenido.