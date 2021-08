Dónde está Nancy?

Tras más de una década en el Congreso de la Nación, primero como diputada y luego como Senadora, Nancy González, se irá este año de la Cámara Alta, sin pena, ni gloria. Acumuló poder suficiente para posicionarse para ocupar un lugar de privilegio, pero nadie sabe exactamente cuánto beneficio a los chubutenses primero, como Diputada y a la provincia después, como Senadora. He aquí el dilema del rol que ocupan los legisladores nacionales. Un ejemplo de cuanto contribuye un legislador nacional a los intereses de sus representados. Vale reconocer que González apoyó las leyes del kirchnerismo que «aportaron» a la obtención de nuevos derechos, como la ley del aborto legal, que atendía a los intereses del partido al que representaba, pero cuanto más le fue útil a los intereses del electorado chubutense que la sentó en el Congreso. Ganó protagonismo cuando se alió con Agustín Rpssi y se fotografió cuanto pudo con Cristina Fernández, olvidando quienes le llevaron a su lugar de representación legislativa. Tras las negociaciones del PJ Chubut que la dejaron fuera de la partida de la elección 2021, nada más se ha escuchado de «La Nancy», como la llaman en Puerto Madryn. Según trascendidos, esperaba ser bendecida para ser candidata en las legislativas de este año, pero fuerzas más poderosas le habrían sugerido que dé un paso al costado. Así las cosas, «La Nancy», se quedó fuera de juego y desde entonces no hemos sabido nada de ella. Será que Cristina o quizá Agustín, le han ofrecido un cómodo cargo nacional, o será que solo volverá su prometedor emprendimiento PyME. Lo que es cierto sin lugar a dudas es que se corrió del mapa electoral, y por el momento estaría haciendo poco y nada por la campaña del Frente de Todos en Chubut. No son pocos los que reclaman más apoyo de la Senadora a los precandidatos del Frente de Todos en Chubut, al menos en Puerto Madryn, porque después de todo, tras más de diez años en el Congreso, el conocimiento del electorado sobre su persona es escaso, sino casi nulo. Habrá que estar atentos para saber que tan bien recompensada o no, saldrá tras las elecciones de 2021 cuando deje su banca en el Senado.