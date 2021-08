Corrupción: este sábado habrá veredicto por el caso Royal Canin

El juicio oral y «público» por la causa de la venta ilegal de alimentos para perros de la firma Royal Canin de la ciudad autónoma de Buenos Aires que habían sido donados para paliar parte de los efectos de una grave situación de emergencia climática que sufrió Comodoro Rivadavia entre marzo y abril del año 2017, tendrá su correspondiente veredicto el día sábado a las 13 horas a través de la Oficina Judicial de Rawson.

Los imputados en la causa de corrupción son Leticia Huichaqueo, Marcelo Suárez, Juan Carlos Gómez. Los tres ocupaban cargos en el Ministerio de la Familia del Chubut.

El tribunal de juzgamiento está integrado por Mónica García de circunscripción judicial de Comodoro Rivadavia, Martín O’Connor por la de Esquel y César Zaratiegui por Trelew. La primera de las mencionadas preside las audiencias.

El fiscal a cargo de la acusación y de la investigación, es el fiscal general de Comodoro Rivadavia Héctor Iturrioz. El abogado Javier Romero defiende a Huichaqueo, Pablo Sánchez a Gómez y el defensor oficial Miguel Moyano a Marcelo Suárez.

“El desmadre era absoluto”

Durante los alegatos, el defensor de Leticia Huichaqueo, el abogado Javier Romero, indicó que no quedaron probados los hechos que los investigadores le reprocharon a la ex ministra de familia de la provincia a la vez que destacaron la necesidad de analizar el contexto en que se produzco la emergencia y las dificultades para el transporte de la ayuda. “Todo el sistema administrativo colapsó”, dijo el defensor.

“El desmadre era absoluto en una situación catastrófica”, agregó para detallar lo que fueran “hojitas de cuaderno, sin foliar con anotaciones manuscritas. Parecen anotaciones de truco”, dijo para de alguna manera justificar que la situación había superado las posibilidades de control administrativo.

Manifestó que su cliente “nunca buscó victimizarse” a pesar de los ataques que sufrió en las redes sociales y que la ex funcionaria “no tenía deber legal de custodia” del alimento para perros.

A su turno el defensor Pablo Sánchez, defensor de Juan Carlos Gómez, coincidió con su colega Romero en dar detalles del contexto de emergencia que dijo, se extendía a toda la Provincia. Refiriéndose al ingreso y egreso de las donaciones, dijo que “era caótico el ingreso y salida de vehículos y varios testigos lo describieron de distinta manera”, para luego mencionar sus nombres.

“No solo no cometió el delito, sino que además en su función de chofer no tenía posibilidades de ejecutar el delito ya que no tenía poder administrativo sobre las bolsas”, dijo.

“Apelaciones morales”

A su turno el defensor público Miguel Moyano que asiste al imputado Marcelo Suárez cuestionó manifestaciones del fiscal general Héctor Iturrioz cuando, por ejemplo, hizo referencia a la situación de emergencia que sufrió por incendios semanas atrás vecinos de la Comarca Andina. Además, se realizaron “consideraciones políticas y apelaciones morales que nada tienen que ver con este debate, cuestiones en las cuales el Tribunal no podrá expedirse”.

Agregó que “el delito de peculado no pudo ser probado” y que el contexto de la emergencia climática “excedía a lo que sucedía en Comodoro Rivadavia”. Agregó que “los cuestionamientos debieron ser objetivos y nada de ese ocurrió”, si se tiene en cuenta aspectos que afectaron personalmente a Huichaqueo y Suárez. Dijo que “legalmente, jurídicamente y desde el punto de vista ético” en una situación de emergencia tan grave como la vivida “asistir inmediatamente a los damnificados, es más importante que la confección de un remito”

“Por orden de Leticia Huichaqueo”

“Es un claro caso de corrupción pública y esta calificación no es antojadiza, sino que responde a parámetros que realiza las Naciones Unidas al caracterizar este fenómeno. La gravedad está referida a las consecuencias que genera en el desmembramiento de la sociedad, además de lo económico”, indicó en el inicio de su alegato el fiscal general Héctor Iturrioz.

El fiscal también nombró uno a uno a los testigos que acreditaron la gestión para la donación del alimento, la recepción en Rawson y el retiro en vehículos particulares de las bolsas. “Se hizo sin firmar ningún remito, por orden de Leticia Huichaqueo”, destacó para luego diferenciar el compromiso ciudadano de los testigos que a su criterio fueron “claros y coincidentes” sobre cómo se produjo la maniobra.

“No llegó ninguna bolsa”

Consideró como “una maniobra burda” la intención de los imputados de intentar justificar la llegada de los alimentos en Comodoro Rivadavia. También destacó los dichos de algunos testigos que manifestaron con claridad que a Comodoro Rivadavia “no llegó ninguna bolsa”. En un momento de su exposición dijo que los investigadores a su cargo encontraron “dos papeles escritos a mano que justificaban la llegada de miles de toneladas de alimentos donados por la solidaridad de muchos argentinos. Por eso a esta causa la voy a seguir a muerte, porque se burlaron de todos nosotros”, manifestó de manera enfática para después concluir que la ronda de testigos y documentación permitió “probar la figura del delito de peculado”.

“La emergencia no liberaba a los empleados para robar poniendo como excusa en que la vorágine de la situación impedía el cualquier control”, destacó en alusión a los dichos de algunos de los testigos.

Coautores de peculado

Concluyó en pedir que se condene a Leticia Huichaqueo y Juan Carlos Gómez, como coautores por el delito de peculado de manera continuada, y a Marcelo Suárez por el delito de encubrimiento para favorecimiento personal con fondos públicos.

Los querellantes Mario Romeo de la Oficina Anticorrupción y Rodrigo Miquelarena de la Fiscalía de Estado, destacaron la gravedad de los delitos de corrupción en el ámbito de la administración pública “con fondos de todos” que muchas veces “repercuten en la falta de fondos para salud o educación”, aludiendo a los compromisos de la Argentina al adherir a convenios internacionales para combatir este tipo de delitos.

Rodrigo Miquelarena describió las disputas políticas, además, entre la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y el Gobierno Provincial al momento de la emergencia económica, con depósitos en lugares diferentes. Ambos estamentos recibían donaciones y de manera “descoordinada” las distribuía.