Con Alumni – Brown, inicia una nueva programación

En la rama masculina, el fútbol de la Liga del Valle del Chubut, el Torneo “Jacinto Rey”, retomará su competencia desde este viernes, con la disputa del encuentro que por la 3° Fecha jugarán Alumni ante Guillermo Brown.

La actividad, seguirá durante el día sábado, con el resto de los juegos programados en Reserva y Primera División, en sus cuatro zonas más el Interzonal.

Inicia la 3° Fecha en Puerto Madryn

Por la 3° Fecha del Torneo 2021 “Jacinto Rey” de la Liga de Futbol del Valle del Chubut, desde este viernes iniciará la programación con el cotejo entre Alumni y Guillermo Brown.

Será con los juegos de las categorías Primera y Reserva; comenzando con la Reserva desde las 14 horas, para luego jugar en la divisional mayor desde las 16. Por esta Zona A, continuará la actividad el día sábado, con el partido entre Alianza Fontana Oeste recibiendo a Deportivo Madryn. Quedará Libre el equipo de JJ Moreno.

Por la Zona B, jugarán Los Aromos – Marche, el día sábado en ambas divisionales; quedando Libre Independiente, que jugará por el Interzonal ante el Libre de la C, como lo será Racing Club de Trelew. Por la C, en tanto, jugarán Huracán frente a Ever Ready.

En tanto, por parte de la D, se medirán por el clásico de la ciudad de Rawson, Germinal ante Defensores de La Ribera, jugando en el Estadio “El Fortín”, completando con el cotejo entre Deportivo Roca frente a Defensores del Parque.

Por su parte, Deportivo Dolavon jugará ante Gaiman FC, en ambas divisionales.

Tal como fue dicho, por el Interzonal jugarán Independiente ante Racing.

FÚTBOL – TORNEO 2021 “JACINTO REY”

PROGRAMACION – 3° FECHA

Zona A

Libre: J.J. Moreno

Alumni Vs. G. Brown

Hora: 14hs -16hs

Día: Viernes

Cancha:

A.F.O. Vs. Dep. Madryn

Hora: 14hs Y 16 Hs

Día: Sábado

Cancha: AFO

Zona B

Libre: Independiente

Los Aromos Vs. Mar-Che

Hora: 14hs -16hs

Día: Sábado

Cancha: Los Aromos

Zona C

Libre: Racing

Huracán Vs. Ever Ready

Hora: 14 Hs -16hs

Día: Sábado

Cancha: Huracán

Zona D

Germinal Vs. La Ribera

Hora: 14 Hs -16hs

Día: Sábado

Cancha: El Fortín (Solo Público Local)

Dep. Roca Vs. El Parque

Hora: 14hs-16hs

Día: Sábado

Cancha: A Confirmar

Interzonal

Independiente Vs. Racing

Hora: 14hs -16 Hs

Día: Sábado

Cancha: A Confirmar

Dep. Dolavon Vs. Gaiman F.C.

Hora: 14 Hs -16hs

Día: Sábado

Cancha: Dolavon (Solo Publico Local)