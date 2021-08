Comenzó la pretemporada para “El Verde”

Este lunes, el plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro comenzó con sus trabajos de pretemporada, de cara a la Temporada 2021/2022 de la Liga Nacional de Basquetbol.

Bajo las órdenes del coach Martin Villagrán, “El Verde” ya se entrena con la presencia de los jugadores que continúan en la institución como Diego Romero y Sebastián Vega, más los refuerzos, como ser Facundo Vázquez, Roberto Acuña, Agustín Barreiro, entre otros. El certamen, iniciará el 3 de noviembre, mientras que el 24 de septiembre, será turno del Súper 20.

Pretemporada liguista en marcha

Este lunes, el plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se presentó en el Socios Fundadores para iniciar los entrenamientos de cara a la temporada 2021/2022 de la Liga Nacional de Básquetbol.

Los dirigidos por el entrenador Martín Villagrán llevaron adelante los primeros movimientos en conjunto a cargo del preparador físico Claudio Pessolano, que regresa a la institución.

En este marco, se presentaron las nuevas fichas del plantel: Facundo Vázquez, Roberto Acuña, Agustín Barreiro, junto a los juveniles Nicolás Bessio y Ramiro Stehli.

Estos se integraron a los renovados Diego Romero, Sebastián Vega, Sebastián Orresta, Yoanki Mencia y Franco Ferraría. Además participaron de la primera práctica Leandro Fogel y Facundo Marcilla, jugadores de la cantera del club.

Información sobre la no llegada de Luciano Massarelli

En un comunicado de prensa, Gimnasia y Esgrima anunció que una de sus incorporaciones informadas semanas atrás, finalmente no llegará, como ser el caso de Luciano Massarelli.

El parte de prensa indica que “el escolta Luciano Massarelli, contratado por Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, no será parte del plantel profesional por razones de salud”.

Sumando que “el jugador realizó un acuerdo con ´el Verde´ en el mes de julio y esta semana debía sumarse a los entrenamientos, previstos para el 16 de agosto, pero su salud le impidió tomar el primer vuelo de España a nuestro país”.

Agregando que “si bien ya se encontraba hace semanas transitando una situación de salud que lo imposibilitada viajar, su equipo de trabajo reportó la información ayer”, destacando que “Gimnasia y Esgrima lamenta la manera que el equipo de trabajo del jugador manejó la información porque causó contratiempos en el proceso. Se espera la pronta recuperación de Massarelli”.

De esta forma, aseguró el comunicado que “debido a esta situación, el cuerpo técnico y miembros de la comisión directiva ya trabajan

La LNB; desde el 3 de noviembre

Vale destacar que la 38º temporada de la Liga Nacional de Basquetbol, confirmó su inicio para el miércoles 3 de noviembre de 2021, con una forma de disputa que tendrá una fase regular que se extenderá hasta el 22 de marzo en la que los 20 equipos participantes se enfrentarán todos contra todos con partidos como local y visitante.

Cada club disputará 38 juegos en un calendario que incluirá el sistema de giras para optimizar los viajes de cada uno de los equipos y, dada la situación pandémica, minimizar los riesgos de contagio.

Finalizada la campaña regular, los primeros 12 elencos en la tabla de posiciones se clasificarán a la post-temporada. En tanto, los conjuntos que acaben entre los puestos 13 y 18 habrán finalizado su participación, mientras que el penúltimo y el último se medirán en el play out por la permanencia en la máxima categoría del básquet nacional.

Ya en Playoffs, los cuatro primeros de la tabla general esperarán directamente en los cuartos de final mientras se celebra la reclasificación al mejor de tres partidos. Tanto los cuartos de final como las semifinales se decidirán al mejor de cinco juegos, en tanto las finales será al mejor de siete duelos.

En la temporada 2021/22 volverá a disputarse el Súper 20, cuya fecha de inicio está planificada para el 24 de septiembre de 2021. Será el campeonato que inaugurará oficialmente la temporada: los veinte equipos se dividirán en cuatro grupos de cinco integrantes y los dos primeros de cada uno clasificarán al Final 8.