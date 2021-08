Bronce para Antonella Ruiz Díaz

En la prueba de Lanzamiento de bala F41, la atleta entrerriana Antonella Ruiz Díaz, logró cosechar la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

De esta forma, la joven consiguió la primera presea de la delegación argentina.

La primera medalla llegó con el Lanzamiento de Bala

La atleta entrerriana de 24 años, Antonella Ruiz Díaz, se subió al 3er escalón del podio en Lanzamiento de Bala F41 con 9m50, registrando su mejor marca personal y logrando la 1ra medalla de Argentina en estos Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

La joven se ubicó a 0m44 de la colombiana Mayerli Buitrago, que ganó la medalla de plata con 9m94, y a 1m05 de la tunecina Roa Tlili, que obtuvo el oro con 10m55.

Ruiz Díaz, alcanzó los 9m50 en su 4to intento. Además, registró las marcas 9m11, 9m35, 8m84, 8m97 y 9m26; con sus tres mejores registros ya era podio.

Vale destacar que la oriunda de Gualeguaychú comenzó a practicar la disciplina en 2017 y en muy poco tiempo se metió en la elite mundial. En el año 2019, ganó la medalla de plata en Mundial de Dubái2019 (9m49) y en los Juegos Parapanamericanos Lima2019 (8m34).

Nuevamente el día martes 31 a las 21:35 hs., Antonella Ruiz Díaz competirá en la prueba de final de Lanzamiento de Disco, prueba en la que fue oro en Lima2019.

También compitió este viernes en Tokio 2020, Brian Impellizzeri en los 100m T37, su 1ra participación en Juegos Paralímpicos. El rosarino se ubicó 6° en su serie y 11° en la general con un tiempo de 12s56, a 98 centésimas del top8 finalista.

Por la natación

Por parte del representante neuquino Iñaki Basiloff, compitió en la natación y quedó a pocas centésimas del podio: el neuquino alcanzó el 4° lugar en la final de los 200m Combinado SM7 con un tiempo de 2m31s62, a tan solo 0s04 del colombiano Carlos Serrano Zarate, ganador del bronce.

Por su parte, Fernando Carlomagno finalizó 8° con 2m41s55. Ambos nadadores lograron diploma olímpico.

También se hizo presente Analuz Pellitero, que ganó el Diploma Paralímpico en 100m Espalda S12. La piquense ocupó el 7° lugar con un tiempo de 1m17s78, a 8s60 del podio.

La nadadora de 24 años, que está disputando sus 2dos Juegos Paralímpicos, vuelve a competir este lunes a las 21:20 hs. en las eliminatorias de 100m Libre.

Por último, Nadia Báez disputó los 50m Libre S11, ubicándose en la 6° posición de su serie y 12° de la general con un tiempo de 34s11, a 2s92 del top8 finalista.

La ganadora de la medalla de bronce Londres2012 🇬🇧 vuelve a competir este domingo a las 22:30 hs. en los 200m Combinado SM11.

JUEGOS PARALÍMPICOS – TOKIO 2020

AGENDA Y RESULTADOS TOKIO 2020 – DÍA 05

VIERNES 27 (NOCHE)

Natación

21:03 hs. – 100m Pecho SB6 Caballeros, Eliminatorias Serie 2: Fernando Carlomagno.

Remo

21:30 hs. PR1 W1X (Single), Repechaje 1: Brenda Sardón.

Boccia

22:40 hs. – Individual BC1 (Mixto), Grupo A, fecha 1: Mauricio Ibarbure vs. Takumi Nakamura (Japón).

Ciclismo De Pista

23:08 hs. – Contrarreloj 1000m Caballeros Tándem B, Final: Sebastián Tolosa/Maximiliano Gómez.

Judo

Desde las 22:30 hs. (4to combate) – Hasta 73 kg. Caballeros, 8vos de final: Fabián Ramírez vs. Takamasa Nagai (Japón).

Desde las 22:30 hs. (14vo combate)- Hasta 57 kg. Damas, 4tos de final: Laura González vs. Lucía Araujo (Brasil).

Tenis En Silla De Ruedas

+ 23:00 hs. – Single Femenino, 1ra ronda: Florencia Moreno vs. Yui Kamiji (Japón).

SÁBADO 28 (MAÑANA)

Boccia

01:20 hs. – Individual BC2 (Mixto), Grupo C, fecha 1: Luis Cristaldo vs. Claire Taggart (Gran Bretaña).

06:25 hs. – Individual BC3 (Mixto), Grupo E, fecha 1: Stefanía Ferrando vs. Spencer Cotie (Australia).

07:50 hs. – Individual BC2 (Mixto), Grupo E, fecha 1: Jonathan Aquino vs. Dmitry Kozmin (Rusia).

Tenis En Silla De Ruedas

03:00 hs. – Single Masculino, 2da ronda: Gustavo Fernández vs. Francesc Tur (España).

Atletismo

07:00 hs. – Lanzamiento de Jabalina F57 Caballeros, Final: Pablo Giménez.

09:26 hs. – 200m T36 Damas, Eliminatorias, Serie 1: Yanina Martínez