Argentina llegó al 20% de su población vacunada contra el Covid-19

Algunas de las máximas que instaló el estado pandémico global es que la única manera de perforar la continuidad en el tiempo del virus SARS- COV-2 es con sociedades plenamente vacunadas con el esquema completo:-más del 90% de la población con dos dosis. Además, este status servirá como “efecto pinza” para detener el avance de las nuevas variantes que origina la “longevidad” del virus entre las personas, particularmente, la variante Delta, la más amenazante ya que evidenció provocar más contagiosidad, riesgo de nuevos brotes y el consecuente colapso de los sistemas de salud, que al día de hoy no logran recuperarse.

El ejemplo de la Campaña de Vacunación contra COVID-19 en Argentina es claro respecto a la verdadera protección que las vacunas contra el coronavirus tienen en su población, de acuerdo a la cantidad de personas inoculadas con primeras y segundas dosis hay actualmente.

En base a la información publicada por el Ministerio de Salud en el Monitor Público de Vacunación, en nuestro país hay 26.394.220 (57,61%) personas vacunadas con una dosis y 9.286.570 con dos dosis. Ello significa que Argentina alcanzó el 20,27% de su población completamente vacunada contra COVID-19, es decir, con el esquema concluido.

Mientras en algunos sectores se difunde la amplia tasa vacunatoria argentina, que supera el 60% según dichos del propio presidente Alberto Fernández, los expertos infectólogos alertan que realmente una persona está vacunada cuando recibió las dos dosis y de esta manera adquiere un grado de protección óptimo contra el coronavirus y sus variantes. Advierten también que si bien las vacunas protegen, ello no evitará muchas veces contagiarse. Pero sí servirá para no atravesar un cuadro grave de la enfermedad que algunas veces se lleva la vida.