Aguilera advirtió que «fuerzas nacionales no pueden encargarse de la seguridad» provincial

La diputada provincial por la UCR, María Andrea Aguilera, lanzó duras críticas al proyecto presentado por su par, Leyla Lloyd Jones, para declarar la Emergencia en Seguridad en Chubut.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que la iniciativa surgió a partir de la reunión mantenida entre vecinos de Trelew con autoridades policiales y judiciales días atrás y planteó que «la inseguridad es un problema que no ha sido atendido en la provincia, pero además, acá no hay solamente un responsable o varios, sino muchos en todos los estamentos».

Problemas coyunturales

Asimismo, Aguilera remarcó que «no es posible que unos echen culpas a otros, porque cuando hay un problema de seguridad en una comunidad, lo primero que hay es un tejido social debilitado, y en ese sentido la Municipalidad y quienes conforman el gabinete municipal no pueden mirar para un costado» y advirtió que «la gente en la calle da cuenta del deterioro en la seguridad de Trelew, y esto se debe no solo al aumento en los índices de pobreza y la falta de trabajo, sino también a la oportuna atención con programas específicos que atiendan este tipo de situaciones».

«No puede mirar para otro lado»

«Una comunidad que no va a la escuela, niños que han perdido la trayectoria y que la han abandonado, terminan en la calle y no tienen, desde ningún estamento del Estado, políticas públicas que atiendan estas situaciones. Por otro lado, está la responsabilidad de la Policía y del Ministerio de Seguridad, porque un ministerio no puede decir que carece de fondos, eso lo puede decir un policía que no tiene un chaleco; pero un ministro, como tal, es responsable del desarrollo de la política pública y no puede mirar para otro lado».

«Están para prevenir delitos federales»

Sobre el proyecto en cuestión, «pedir el auxilio de las fuerzas nacionales me parece que no corresponde, la Policía es quien tiene a su cargo la seguridad de la provincia, y por otro lado las fuerzas nacionales estan para la prevención de delitos federales», indicó la diputada, agregando que «sorprende, además, que venga precisamente del sector que tiene a su cargo el cuidado primario de esta problemática, que es la falta de políticas públicas en Trelew».